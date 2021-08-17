Вице-президент Афганистана призвал сопротивляться боевикам «Талибана»*
Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что после бегства президента Ашрафа Гани по конституции Афганистана именно он теперь является главой государства.
Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
При этом Салех призвал жителей страны сопротивляться боевикам запрещенного в России террористического движения «Талибан»*.
Напомним, 15 августа террористы вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Президент Ашраф Гани бежал из страны, его местоположение не известно.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Видимо собаки американцам намного ценнее...
вот лично мне тоже собаки куда больше нравятся.
И коты.
Пусть этот салех подаст пример отважного сопротивления :))
Только не в Твиттере.
посол сказал что талибан ничего так.А власть полное ...
Пусть сопротивляются.
Виталий Калоев сказал что :" Они не считают нас за людей". Недаром Фашингтон называют. Для них украинцы-недочеловеки. Чему вы удивляетесь? Нацистским преступникам США давали убежище. В стране при Трампе и Байден построены концлагеря.