Вице-президент Афганистана призвал сопротивляться боевикам «Талибана»*

Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что после бегства президента Ашрафа Гани по конституции Афганистана именно он теперь является главой государства. 

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

При этом Салех призвал жителей страны сопротивляться боевикам запрещенного в России террористического движения «Талибан»*.

Напомним, 15 августа террористы вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Президент Ашраф Гани бежал из страны, его местоположение не известно.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.08.2021, 22:12
    Гость: Реалло

    Видимо собаки американцам намного ценнее...
    вот лично мне тоже собаки куда больше нравятся.
    И коты.

  2. 17.08.2021, 22:10
    Гость: Юляка

    Пусть этот салех подаст пример отважного сопротивления :))
    Только не в Твиттере.

  5. 17.08.2021, 19:54
    Гость: Анна

    Виталий Калоев сказал что :" Они не считают нас за людей". Недаром Фашингтон называют. Для них украинцы-недочеловеки. Чему вы удивляетесь? Нацистским преступникам США давали убежище. В стране при Трампе и Байден построены концлагеря.

Все комментарии (10)
Выбор читателей
Исфандияр Вагабзаде
Экс-посол Азербайджана назвал Жириновского и русских «вонючими свиньями»
«Большой разговор» Александра Лукашенко с представителями общественности
Памятник Сталину и украинские «кидалы»: как прошел «Большой разговор» Александра Лукашенко с прессой и НКО
© KM.RU, Александра Воздвиженская
О концепции государственной политики исторической памяти
Мигранты выводят из России рекордные объёмы денег
Избранное
Мечта (Кузя УО) «Математика»
«Выжившие» смогут спать не более трех часов в сутки
«Настоящая пощечина власти и обществу»: более половины молодежи России стремятся за границу на ПМЖ
Бабаджанян пожертвовал своим днем рождения ради Ленина и разозлил Хрущева
Внутренний баланс. Научитесь принимать себя
Есть проблемы, но нет решения: МВД девальвировало заявления Путина о мигрантах
Кинопремьера «Цой»: миф о последнем герое русского рока
«То ли восхищаться, то ли пожалеть»: восьмилетняя девочка сдала ЕГЭ
Надежда Бартош — победитель Новогодней лотереи
«Республика в опасности»: Франция обсуждает письмо военных о риске гражданской войны
История трагической гибели студентов на перевале Дятлова