Вице-президент Афганистана призвал сопротивляться боевикам «Талибана»*

18:10 17.08.2021

Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что после бегства президента Ашрафа Гани по конституции Афганистана именно он теперь является главой государства.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

При этом Салех призвал жителей страны сопротивляться боевикам запрещенного в России террористического движения «Талибан»*.

Напомним, 15 августа террористы вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Президент Ашраф Гани бежал из страны, его местоположение не известно.