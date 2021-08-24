Меркель выделит Афганистану 600 млн евро гуманитарной помощи
Германия предоставит Афганистану 100 млн евро в качестве гуманитарной помощи в чрезвычайной ситуации, а позже выделит еще 500 млн евро. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи представителей G7.
После захвата Афганистана представителями террористического движения «Талибан» (запрещено в России) Берлин приостановил государственную помощь Кабулу, выделяемую в целях содействия ее экономическому и социальному развитию, но разрешил продолжить оказание гуманитарной, пишет РБК.
Деньги, о выделении которых Афганистану сообщила Меркель, сначала пойдут в основном организациям ООН, занимающимся предоставлением гуманитарной помощи.
Меркель также добавила, что страны G7 не согласовали новые сроки эвакуации из Афганистана сверх изначально обозначенного 31 августа. Ранее талибы предупредили, что после этого дня запретят эвакуацию из аэропорта Кабула, который остался единственным местом, откуда можно покинуть страну.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если макрель решила ДАТЬ кому-то миллион или миллиард, то это значит, что ДЕНЬГИ ПОЛУЧАТ НЕМЕЦКИЕ ОЛИГАРХИ, КОТОРЫЕ ПОНАСТРОИЛИ РАБСКИХ ЗАВОДИКОВ В АФГАНЕ! В РФ сейчас тысячи немецких производств с РУССКИМИ РАБАМИ!
Россия в стороне оказалась,получившая от МВФ 18 млрд долларов на помощь бедным странам.
пенсионерам?
А немецких налогоплательшиков эта клоунесса спросила?
Афганцы забутили - им миллиард нашли. Путин пенсионерам по 10 тысяч бросил. Может если они забузять им тоже миллиардом долларов помогут?