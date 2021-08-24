Меркель выделит Афганистану 600 млн евро гуманитарной помощи

23:10 24.08.2021

Германия предоставит Афганистану 100 млн евро в качестве гуманитарной помощи в чрезвычайной ситуации, а позже выделит еще 500 млн евро. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи представителей G7.

После захвата Афганистана представителями террористического движения «Талибан» (запрещено в России) Берлин приостановил государственную помощь Кабулу, выделяемую в целях содействия ее экономическому и социальному развитию, но разрешил продолжить оказание гуманитарной, пишет РБК.

Деньги, о выделении которых Афганистану сообщила Меркель, сначала пойдут в основном организациям ООН, занимающимся предоставлением гуманитарной помощи.

Меркель также добавила, что страны G7 не согласовали новые сроки эвакуации из Афганистана сверх изначально обозначенного 31 августа. Ранее талибы предупредили, что после этого дня запретят эвакуацию из аэропорта Кабула, который остался единственным местом, откуда можно покинуть страну.