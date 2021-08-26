Американские морпехи погибли в результате теракта у аэропорта Кабула

22:19 26.08.2021

Количество американских военных, погибших от атаки близ аэропорта Кабула, достигло 11, сообщает РИА Новости. От атаки погибли 11 морпехов и военный врач.

Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США.

Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. По данным СМИ, при взрывах погибли более 60 человек, свыше 150 пострадали. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщил МИД РФ. Позже появились сообщения о третьем взрыве.