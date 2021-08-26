Американские морпехи погибли в результате теракта у аэропорта Кабула

Количество американских военных, погибших от атаки близ аэропорта Кабула, достигло 11, сообщает РИА Новости. От атаки погибли 11 морпехов и военный врач.

Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США.

Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. По данным СМИ, при взрывах погибли более 60 человек, свыше 150 пострадали. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщил МИД РФ. Позже появились сообщения о третьем взрыве.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.08.2021, 01:40
    Гость: mass

    Вот поэтому Байден и прав ,что закончил эту компанию. Чёрного кобеля не отмоешь до бела.

  5. 26.08.2021, 23:56
    Гость: Репа

    И что ты тут сопли распустил??? Ещё лопни назло врагам от злобы. Скабееву небось каждый день смотришь, и готов такую же вонь нести как она??
    Чем ты не доволен? Ты воевал в Афгане???? Тебе фугас подложили или ты просто беглый из Канальчиковой дачи? Ты вот им и напиши всё, янки, мол, так и так, и далее по маме и папе, можешь ещё их бабушку упомянуть для контраста. А нам тут выливать не надо. Смотри какой воинственный выискался!!?? Видимо мама тебя стоя рожала, когда выпал, головой стукнулся. Бывет!! Так лечись и фыркай!!

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