При взрывах в Кабуле пострадали свыше тысячи человек

08:24 27.08.2021

Более 1,3 тысячи человек пострадали при взрывах в Кабуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в афганском Минздраве.

По словам собеседника агентства, количество пострадавших составляет 1338 человек, жертвами теракта стали 60 человек. По данным издания Wall Street Journal, в результате взрывов погибли не менее 90 афганских граждан, а также 13 американских военных.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). В свою очередь, радикальное движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) осудило теракт в международном аэропорту Кабула.

"Исламский Эмират (правительство талибов, существовавшее в Афганистане с 1996 по 2001 годы) решительно осуждает убийства мирных жителей в аэропорту Кабула, которые произошли в районе, контролируемом США", - заявил представитель движения Кари Юсуф Ахмади.

Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по информации СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.

Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Американские военные пояснили, что речь идет об устроенных ими контролируемых взрывах.

Президент США Джо Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам "Вилаята Хорасан". Он заверил, что ответственные за атаку будут найдены и наказаны.