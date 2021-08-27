При взрывах в Кабуле пострадали свыше тысячи человек

Более 1,3 тысячи человек пострадали при взрывах в Кабуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в афганском Минздраве.

По словам собеседника агентства, количество пострадавших составляет 1338 человек, жертвами теракта стали 60 человек. По данным издания Wall Street Journal, в результате взрывов погибли не менее 90 афганских граждан, а также 13 американских военных. 

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). В свою очередь, радикальное движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) осудило теракт в международном аэропорту Кабула.

"Исламский Эмират (правительство талибов, существовавшее в Афганистане с 1996 по 2001 годы) решительно осуждает убийства мирных жителей в аэропорту Кабула, которые произошли в районе, контролируемом США", - заявил представитель движения Кари Юсуф Ахмади.

Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по информации СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.

Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Американские военные пояснили, что речь идет об устроенных ими контролируемых взрывах.

Президент США Джо Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам "Вилаята Хорасан". Он заверил, что ответственные за атаку будут найдены и наказаны.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.08.2021, 16:35
    Гость: Иван Иваныч

    Даже лень считать, в каком по счету регионе американцы нагадили и породили хаос, и откуда валят. Кто на очереди? Шаровары?

  3. 27.08.2021, 15:11
    Гость: #тваюжмать!!!

    Более тысячи человек пострадали!!!... А с их сороны один смертник, и один пригнал машину со взрывчаткой и свалил... Двое...
    А где все??? Где грозное ЦРУ, где славные морские котики, спецназы там всякие, массады, космическая разведка, дроны, истребители следующего поколения, боевые искусства, богатыри, супермены??? Куда все подевались? Или они только в кино?

  4. 27.08.2021, 14:39
    Гость: stalker

    Если к числу "неконтролируемых" (цитирую американцев) относятся всего два взрыва, то откуда такие жертвы ?

  5. 27.08.2021, 12:10
    Гость: g

    "Американские военные пояснили, что речь идет об устроенных ими контролируемых взрывах."
    --
    все это как-то Знакомо Выглядит.
    меня терзают смутные подозрения..

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