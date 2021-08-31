\ Украина и США подписали соглашение об основах оборонного партнерства

23:53 31.08.2021

Министры обороны Украины и США подписали во вторник в Вашингтоне соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это соглашение "новым этапом в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере", пишет "Интерфакс". Он также встретился с министром обороны США Ллойдом Остином, который заявил о поддержке суверенитета Украины и сообщил, что президент Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву на $60 млн.

"Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, получение членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ ", - написал Зеленский в твиттере.

Главы военных ведомств подписали также межправительственное соглашение о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки. Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, выстраиваются международно-правовые основы для заключения контрактов по реализации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в оборонной сфере. В частности, создаются условия для внедрения передовых оборонных технологий, старта проектов в сфере модернизации вооружения и военной техники с привлечением инвестиций с американской стороны.

В марте администрация Джо Байдена приняла решение предоставить Украине еще $125 млн в качестве нового пакета военной помощи. В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную и экономическую помощь, напоминает "Коммерсант".