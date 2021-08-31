Украина и США подписали соглашение об основах оборонного партнерства

Министры обороны Украины и США подписали во вторник в Вашингтоне соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это соглашение "новым этапом в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере", пишет "Интерфакс". Он также встретился с министром обороны США Ллойдом Остином, который заявил о поддержке суверенитета Украины и сообщил, что президент Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву на $60 млн. 

"Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, получение членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ ", - написал Зеленский в твиттере.

Главы военных ведомств подписали также межправительственное соглашение о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки. Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, выстраиваются международно-правовые основы для заключения контрактов по реализации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в оборонной сфере. В частности, создаются условия для внедрения передовых оборонных технологий, старта проектов в сфере модернизации вооружения и военной техники с привлечением инвестиций с американской стороны.

В марте администрация Джо Байдена приняла решение предоставить Украине еще $125 млн в качестве нового пакета военной помощи. В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную и экономическую помощь, напоминает "Коммерсант".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.09.2021, 06:03
    Гость: Штурман

    Если слугу держать на голодном пайке,то он может сдохнуть или убежать к другому хозяину. Визит пианиста Зе в Пиндостан и результат встречи двух марионеток один из которых клавун,а другой маразматик еще раз доказывает эту истину.

  2. 01.09.2021, 04:35
    Гость: профессор Преображенский

    \ Украина и США подписали соглашение об основах оборонного партнерства
    Почему-то все хотят дружиться с США, и никто не хочет дружиться с бедными и больными на голову...

  3. 01.09.2021, 03:57
    Гость: Аnton

    Можно на шоу всячески принижать Украину,но она сделала ещё один шаг от России к НАТО.

  4. 01.09.2021, 03:02
    Гость: Я

    как новоиспечённый штатовский пенсионер могу железно сказать, шо правительство никуя не заботится о своих пенсах, а наоборот пенсионный фонд разбазаривает, как например помогая этим дармоедам-чубатым нашими милионными деньгами, а пенсию нам каждый год поднимает только на $13 в месяц, а в это же время медстраховка поднимает на $15-16 в месяц. Т.е. никуя не поднимает, а цены на всё поднялись на 50-100%, и не останавливаются...

  5. 01.09.2021, 01:56
    Гость: подписали смертный приговор...

    Талибанские(талибские) ученые (адекватные в России) доказали что в рай с "допингом" и слабоумием не берут.Так что хочешь ты этого или нет,и ты сдохнешь.
    Безмозглых в рай не берут,тов.Олигофрен.

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