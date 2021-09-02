В рейтинг лучших вузов вошло рекордное число российских университетов

Здание МГУ

В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (World University Rankings THE) вошли рекордное число российских вузов за все время существования рейтинга - 60 высших учебных заведений. 

Лидером среди российских университетов стал МГУ имени М.В. Ломоносова, который поднялся на 16 позиций и занял 158-е место. МГУ — единственный российский вуз, который вошел в топ-200, пишет РБК.

В рейтинг также включили МФТИ (201–250 места), Санкт- Петербургский политехнический университет Петра Великого, Высшую школу экономики (301–350), МИФИ и Санкт-Петербургский горный университет (401–500), РЭУ им. Г. В. Плеханова и Донской технический госуниверситет (501–600).

Всего в рейтинг вошли 1,6 тыс. учебных заведений из 99 стран и регионов мира. Вузы оценивали по 13 параметрам, объединенным в пять групп: цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности университета (возможность привлекать лучших сотрудников и иностранных студентов).

Первую строчку рейтинга шестой год подряд занял Оксфордский университет. Вторую поделили два вуза из США — Калифорнийский технологический институт и Гарвардский университет. Следом за ними идут Гарвард и Стэнфордский университет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.09.2021, 17:57
    Гость: Правильно!

    Нэхай паренёк из чешского третьесортного универа цепляется за мусульманский ЛГБТ-шный Евросоюз, а выпускник даже самого захолустного российского универа имеет возможность продолжить разрабатывать гиперзвуковые и ядерные ракеты, проектировать и строить грандиозные мосты типа Крымского, создавать новые атомные ледоколы, расширять новые космодромы и строить новые космические орбитальные станции, и самое главное - благоустраивать КРЫМНАШ. У вас харя от злости не треснула?

  2. 02.09.2021, 16:13
    Гость: профессор Преображенский

    А чему удивляться? Парень, окончивший третьеразрядный универ в Чехии, имеет шанс зацепиться за ЕС, а что имеет выпускник МГУ?

  3. 02.09.2021, 15:41
    Гость: AlexIzm

    С восхищением Человек Боя повторил:

    — Кто чего достоин. Кто чего достоин. Прекрасное выражение.

    — А кто решит, кто чего достоин? — спросил Глава.

    — Достойнейшие, — красноречиво сказал Красноречивый.

    Человек Боя повторил:

    — Достойнейшие! Прекрасное выражение.

    — А кто будет решать, кто достойнейшие? — спросил Глава.

    — Достойнейшие и будут решать.

    — То есть они же сами и будут решать? — с удивлением спросил Глава.

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