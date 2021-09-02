В рейтинг лучших вузов вошло рекордное число российских университетов
В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (World University Rankings THE) вошли рекордное число российских вузов за все время существования рейтинга - 60 высших учебных заведений.
Лидером среди российских университетов стал МГУ имени М.В. Ломоносова, который поднялся на 16 позиций и занял 158-е место. МГУ — единственный российский вуз, который вошел в топ-200, пишет РБК.
В рейтинг также включили МФТИ (201–250 места), Санкт- Петербургский политехнический университет Петра Великого, Высшую школу экономики (301–350), МИФИ и Санкт-Петербургский горный университет (401–500), РЭУ им. Г. В. Плеханова и Донской технический госуниверситет (501–600).
Всего в рейтинг вошли 1,6 тыс. учебных заведений из 99 стран и регионов мира. Вузы оценивали по 13 параметрам, объединенным в пять групп: цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности университета (возможность привлекать лучших сотрудников и иностранных студентов).
Первую строчку рейтинга шестой год подряд занял Оксфордский университет. Вторую поделили два вуза из США — Калифорнийский технологический институт и Гарвардский университет. Следом за ними идут Гарвард и Стэнфордский университет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нэхай паренёк из чешского третьесортного универа цепляется за мусульманский ЛГБТ-шный Евросоюз, а выпускник даже самого захолустного российского универа имеет возможность продолжить разрабатывать гиперзвуковые и ядерные ракеты, проектировать и строить грандиозные мосты типа Крымского, создавать новые атомные ледоколы, расширять новые космодромы и строить новые космические орбитальные станции, и самое главное - благоустраивать КРЫМНАШ. У вас харя от злости не треснула?
А чему удивляться? Парень, окончивший третьеразрядный универ в Чехии, имеет шанс зацепиться за ЕС, а что имеет выпускник МГУ?
С восхищением Человек Боя повторил:
— Кто чего достоин. Кто чего достоин. Прекрасное выражение.
— А кто решит, кто чего достоин? — спросил Глава.
— Достойнейшие, — красноречиво сказал Красноречивый.
Человек Боя повторил:
— Достойнейшие! Прекрасное выражение.
— А кто будет решать, кто достойнейшие? — спросил Глава.
— Достойнейшие и будут решать.
— То есть они же сами и будут решать? — с удивлением спросил Глава.
Не впечатлило