В рейтинг лучших вузов вошло рекордное число российских университетов

12:15 2.09.2021

В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (World University Rankings THE) вошли рекордное число российских вузов за все время существования рейтинга - 60 высших учебных заведений.

Лидером среди российских университетов стал МГУ имени М.В. Ломоносова, который поднялся на 16 позиций и занял 158-е место. МГУ — единственный российский вуз, который вошел в топ-200, пишет РБК.

В рейтинг также включили МФТИ (201–250 места), Санкт- Петербургский политехнический университет Петра Великого, Высшую школу экономики (301–350), МИФИ и Санкт-Петербургский горный университет (401–500), РЭУ им. Г. В. Плеханова и Донской технический госуниверситет (501–600).

Всего в рейтинг вошли 1,6 тыс. учебных заведений из 99 стран и регионов мира. Вузы оценивали по 13 параметрам, объединенным в пять групп: цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности университета (возможность привлекать лучших сотрудников и иностранных студентов).

Первую строчку рейтинга шестой год подряд занял Оксфордский университет. Вторую поделили два вуза из США — Калифорнийский технологический институт и Гарвардский университет. Следом за ними идут Гарвард и Стэнфордский университет.