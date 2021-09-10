Британские СМИ рассказали о сотнях тысяч просроченных вакцин AstraZeneca

08:45 10.09.2021

В Великобритании у порядка 800 тысяч доз вакцин проти коронавирусной инфекции компании AstraZeneca закончился срок годности, сообщает газета The Telegraph.

Британские медики рассказали изданию, что у многих препаратов истекают сроки годности и препараты от COVID-19 просто утилизируются, тогда как вакцин не хватает многим странам в мире.

"Я пытался достучаться до всех, о ком мог только подумать. Я был на самом деле расстроен, потому никто больше не мог ими воспользоваться", — цитирует газета одного из своих собеседникв.

Также власти Уэльса, где население составляет чуть более 3 млн человек, сообщили об истечении срока годности хранения у 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca.

Посчитав, что Уэльс составляет 1,7% от всей Великобритании, аналитики издания пришли к выводу, что в общей сложности по стране могут быть испорчены 800 тыс. доз этой вакцины.

Препараты производства AstraZeneca являются самыми спорными на сегодняшний день. СМИ неоднократно сообщали о серьезных побочных эффектах после введения вакцины. А в середине июня сообщалось, что европейские политики начали отказываться от вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Так, от введения второй дозой лекарства отказалась канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги.