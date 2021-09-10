Британские СМИ рассказали о сотнях тысяч просроченных вакцин AstraZeneca

В Великобритании у порядка 800 тысяч доз вакцин проти коронавирусной инфекции компании AstraZeneca закончился срок годности, сообщает газета The Telegraph.

Британские медики рассказали изданию, что у многих препаратов истекают сроки годности и препараты от COVID-19 просто утилизируются, тогда как вакцин не хватает многим странам в мире. 

"Я пытался достучаться до всех, о ком мог только подумать. Я был на самом деле расстроен, потому никто больше не мог ими воспользоваться", — цитирует газета одного из своих собеседникв. 

Также власти Уэльса, где население составляет чуть более 3 млн человек, сообщили об истечении срока годности хранения у 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca.

Посчитав, что Уэльс составляет 1,7% от всей Великобритании, аналитики издания пришли к выводу, что в общей сложности по стране могут быть испорчены 800 тыс. доз этой вакцины.

Препараты производства AstraZeneca являются самыми спорными на сегодняшний день. СМИ неоднократно сообщали о серьезных побочных эффектах после введения вакцины. А в середине июня сообщалось, что европейские политики начали отказываться от вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Так, от введения второй дозой лекарства отказалась канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 10.09.2021, 16:32
    Гость: Есть страны,

    В которых астру с зенекой заглотят легко. Даже просрочнную. По причине отсутствия вообще всего. Укорейх к примеру.

  4. 10.09.2021, 16:30
    Гость: Может и лучше

    Что этот шмурдяк никуму не вколят... Народ понимает, реальную цену этой гадости и опасается её принимать, и правильно делает. Пример Израиля, который проколол более 70% своего населения уже двумя (!) дозами похожего шмурдяка, только от пфайзера и модерны и теперь собирается колоть и третью и четвёртую и вплоть до восьмой (!) прививки, а количество заболевающих и умирающих за день бъёт все рекорды за всё время эпидемии. Капитальный и полный обсёр западной медицины и западной медицинской науки.

  5. 10.09.2021, 12:28
    Гость: g

    от введения второй дозой лекарства отказалась
    -
    по крайней мере, перестали называть эту бурду франкенштейна "вакцинами", коими Генные Уколы НЕ являются.
    это так же указывает на то, что люди даже в странах с жесткой цензурой, ежедневной лживой пропагандой, Реальной Угрозой увольнений и лишения гражданских прав - сопротивяются этому беззаконию и по сути Фашизму.
    принудительные Генные Уколы прямо нарушают Нюрнбергский Код о запрете принудительной медицины и Экспериментов над Людьми.

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