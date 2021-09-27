В немецкий парламент впервые войдет женщина-трансгендер
Согласно предварительным итогам голосования в бундестаг, в немецком парламенте впервые появится женщина-трансгендер, сообщает РИА Новости.
Кандидат от партии "Зеленые" Тесса Гансерер в своем избирательном округе в Баварии Гансерер получила 23,6% голосов. Как отмечают немецкие СМИ, даже если политик не получит прямой мандат, она все равно попадет в бундестаг по партийным спискам. Гансерер является членом ландтага (регионального парламента) Баварии с 2013 года.
"Я очень рада тому, что буду способствовать продвижению моих тем в последующие четыре года в немецком бундестаге", - прокомментировала свою победу Гансерер. Она намерена выступать в защиту климата и бороться за права сексуальных меньшинств.
Как сообщалось ранее, победу в выборах в бундестаг одержали социал-демократы. Таким образом, крупнейшая фракция в бундестаге будет у них - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Исламисты не будут знать: надевать этому существу паранжу или все-таки нет?
Вас надо лечить социализмом.
Что бы мне это сообщить?
Да лично мне пофиг,вы с суждениями своими и эта оно,женского рода.
Гансерер является членом ландтага (регионального парламента) Баварии с 2013 года
Т.е. оно попало за свою работу. А чем оно было раньше не ваше собачье дело. Если бы оно только на своей трансгендерности вылезло тогда бы и скулили