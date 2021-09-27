ВОЗ решила возобновить расследование происхождения коронавируса

09:56 27.09.2021

Всемирная организация здравоохранения решила возобновить расследование о происхождении коронавируса вируса SARS-CoV-2, ставшего причиной пандемии COVID-19, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

В организации отметили, что для решения данной задачи "осталось не так много времени". ВОЗ планирует собрать новую команду из 20 человек, куда войдут специалисты по биозащите и лабораторной безопасности, а также эксперты по заболеваниям у животных.

Предыдущая международная группа ученых работала в Китае с января по февраль 2021 года. Они посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об утечке вируса, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно их итоговому докладу, SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Ученые обнаружили похожие патогены у панголинов, что говорит о межвидовой передаче. Однако глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к дальнейшему расследованию версии о лабораторной утечке, так как специалисты не нашли источник вируса.