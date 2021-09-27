ВОЗ решила возобновить расследование происхождения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения решила возобновить расследование о происхождении коронавируса вируса SARS-CoV-2, ставшего причиной пандемии COVID-19, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
В организации отметили, что для решения данной задачи "осталось не так много времени". ВОЗ планирует собрать новую команду из 20 человек, куда войдут специалисты по биозащите и лабораторной безопасности, а также эксперты по заболеваниям у животных.
Предыдущая международная группа ученых работала в Китае с января по февраль 2021 года. Они посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об утечке вируса, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также Центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно их итоговому докладу, SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Ученые обнаружили похожие патогены у панголинов, что говорит о межвидовой передаче. Однако глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к дальнейшему расследованию версии о лабораторной утечке, так как специалисты не нашли источник вируса.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ежу понятно что Коронавирус-никакой не вирус природного происхождения. Это результат работы биолабораторий США. Понятно, что проплаченная США ВОЗ этого не обнаружит. ВОЗ и дальше будет искать очередных мышей-носителей природного вируса. Биолаборатории США совершили преступление перед человечеством и они должны быть судимы очередным Нюрнбергским процессом. Однако без СССР, уничтоженного ЦРУ США-этот процесс явно состоится.
Чего там выяснять?! Мышь была, но не летучая. Сделана в Америке. Зовут Микки Маус.
Его изображение имеет нарисованный чип. Кто посмотрел - у того активируется ковид.
Справиться с этой грызущей всё гадостью могут только Маша и медведь.
Никак не успокаивается и пытается снова переложить вину за вирус на китайцев. Но реальность говорит, что китайцы тут не причём. Все косвенные данные говорят о спланированной пиндосами акции для обрушения своего геополитического соперника. То, что это им не удалось величайшая заслуга китайцев. Они своей дисциплиной, организованность и умным руководством избежали катастрофы. Зато п...ня хлебает заваренную самими кашу по-полной. Какие косвенные данные?
1. "Болезнь вейперов" в пиндосии летом 19-го. Никаких данных об этой болезни пиндосы никому не выдают несмотря на запросы.
2. Время начала эпидемии в Китае перед самым их новым годом, когда внутри страны перемещается сотни миллионов человек. Идеальное время для такого рода диверсии.
3. Открытые публикации в научных журналах пиндоссии об "успехах" их генетиков научившихся модифицировать вирусы.
4. П...ня первой начала истерику с обвинениями китайцев в эпидемии. Типичный приём вора кричащего "Держи вора!".
Ну и наконец появились ДОСТОВЕРНЫЕ научные данные о временах появления первых заражений этим вирусом.
russian.people.com.cn/n3/2021/0923/c31521-9899904.html
Весь фокус в том, что можно вычислить количество мутаций и время появления первого заражения на основе анализа мутаций вируса в конкретной области, стране или даже мира в целом.
Рекомендую ознакомиться с этой публикацией, если модератор пропустит мою ссылку. Это газета "Жеминь жибао" на русском.
рукотворный 2 варианта: Китай или США ( или те и другие вместе). С них взятки гладки.
У начальника ВОЗ Гейбрейусу (так правильно) кишка тонка направить своих експертов в военные лаборатории США для изучения происхождения не только Ковид-19,но и вируса Эйболы и прочих рукотворных зараз направленных на сокращение численности лишних людей. Это марионетка Б. Гейтса дал старт всей пиар-акции пандемии ковида хотя все сводится к обычной эпидемии гриппа,но зато БигФарм получает огромные прибыли и "делится" с чиновниками ВОЗ. Бизнес и ничего личного кроме своего кармана.