Цены на газ в Европе впервые в истории превысили тысячу долларов
Цены на газ на фьючерсном рынке Европы на открытии торгов впервые в истории превысили тысячу долларов за тысячу кубов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures.
Так, фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) стартовали с 992 долларов и уже к 10:10 мск достигли исторического максимума — почти 1030 долларов.
Предыдущий рекорд зафиксировали 15 сентября. Тогда цена за тысячу кубометров поднималась до 963,9 доллара.
Стоимость газа в Европе в последние недели взлетела более чем в полтора раза — 1 сентября газ торговался на уровне 614 долларов за тысячу кубов. По мнению аналитиков, это связано с опасениями по поводу возможного дефицита из-за низкой заполненности европейских газохранилищ. Кроме того, повышенный спрос вызван восстановлением экономики и погодными факторами, а также конкуренцией за СПГ с Азией и ограниченными поставками крупнейшего европейского поставщика — "Газпрома".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да да, суровая европейская зима. В Баварии в прошлую зиму аж два раз выпал снег.
А топим мы тут преимущественно дизелем и пеллетами, кои на рекордно низком ценовом уровне да и то уже все летом закупили.
А в австрийских и альпийских регионах вообще никогда не топили газом.
Как "Газпром" усиливает морозы зимой?
Давно пора Гейропе задвижку задвинуть, для понимания того что энергетический рынок Гейропы, принадлежит Газпрому!
а британия уже пострадала от взлета цен больше чем ес.
заводы закрываются.. и цены на отопление растут.
однако главное - это химическая промышленность. единственное что еще осталось в британии после членства в ес.
В ЕС царит паника - прибалтийские депутаты в Европарламенте подали запрос на начало расследования возможной причастности Газпрома к стремительному росту цен на газ. )