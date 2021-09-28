Цены на газ в Европе впервые в истории превысили тысячу долларов

Цены на газ на фьючерсном рынке Европы на открытии торгов впервые в истории превысили тысячу долларов за тысячу кубов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures.

Так, фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) стартовали с 992 долларов и уже к 10:10 мск достигли исторического максимума — почти 1030 долларов.

Предыдущий рекорд зафиксировали 15 сентября. Тогда цена за тысячу кубометров поднималась до 963,9 доллара.

Стоимость газа в Европе в последние недели взлетела более чем в полтора раза — 1 сентября газ торговался на уровне 614 долларов за тысячу кубов. По мнению аналитиков, это связано с опасениями по поводу возможного дефицита из-за низкой заполненности европейских газохранилищ. Кроме того, повышенный спрос вызван восстановлением экономики и погодными факторами, а также конкуренцией за СПГ с Азией и ограниченными поставками крупнейшего европейского поставщика — "Газпрома".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.09.2021, 16:02
    Гость: Серый

    Да да, суровая европейская зима. В Баварии в прошлую зиму аж два раз выпал снег.
    А топим мы тут преимущественно дизелем и пеллетами, кои на рекордно низком ценовом уровне да и то уже все летом закупили.

    А в австрийских и альпийских регионах вообще никогда не топили газом.

  3. 28.09.2021, 15:52
    Гость: Иван Иваныч

    Давно пора Гейропе задвижку задвинуть, для понимания того что энергетический рынок Гейропы, принадлежит Газпрому!

  4. 28.09.2021, 14:59
    Гость: g

    а британия уже пострадала от взлета цен больше чем ес.
    заводы закрываются.. и цены на отопление растут.
    однако главное - это химическая промышленность. единственное что еще осталось в британии после членства в ес.

  5. 28.09.2021, 14:50
    Гость: русский

    В ЕС царит паника - прибалтийские депутаты в Европарламенте подали запрос на начало расследования возможной причастности Газпрома к стремительному росту цен на газ. )

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