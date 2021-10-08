Нобелевскую премию мира получили журналисты из России и Филиппин

13:33 8.10.2021

Сегодня в Осло Норвежский нобелевский институт объявил лауреатов Нобелевской премии мира. В этом году ими стали журналисты из России и Филиппин - главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.

Премия присуждена "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира". "Госпожа Ресса и господин Муратов получают награду за их смелую борьбу за свободу выражения мнений на Филиппинах и в России",— приводит слова председателя норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен "Коммерсант".

Она также отметила, что "они — представители всех журналистов, которые поддерживают эти идеи в нашем мире, где складываются все более неблагоприятные условия для демократии и свободы СМИ".

Дмитрий Муратов. Фото Euku с сайта ru.wikipedia.org

В списке претендентов на премию значились 329 номинантов — 234 человека и 95 организаций. СМИ в числе фаворитов называли Всемирную организацию здравоохранения, российского оппозиционера Алексея Навального, участницу президентских выборов в Белоруссии Светлану Тихановскую, экологическую активистку Грету Тунберг и президента США Джо Байдена.

Дмитрий Муратов - третий в истории россиянин, удостоенный премии мира, до этого приз получали правозащитник Андрей Сахаров и президент СССР Михаил Горбачев.