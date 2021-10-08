Нобелевскую премию мира получили журналисты из России и Филиппин
Сегодня в Осло Норвежский нобелевский институт объявил лауреатов Нобелевской премии мира. В этом году ими стали журналисты из России и Филиппин - главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.
Премия присуждена "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира". "Госпожа Ресса и господин Муратов получают награду за их смелую борьбу за свободу выражения мнений на Филиппинах и в России",— приводит слова председателя норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен "Коммерсант".
Она также отметила, что "они — представители всех журналистов, которые поддерживают эти идеи в нашем мире, где складываются все более неблагоприятные условия для демократии и свободы СМИ".
Дмитрий Муратов. Фото Euku с сайта ru.wikipedia.org
В списке претендентов на премию значились 329 номинантов — 234 человека и 95 организаций. СМИ в числе фаворитов называли Всемирную организацию здравоохранения, российского оппозиционера Алексея Навального, участницу президентских выборов в Белоруссии Светлану Тихановскую, экологическую активистку Грету Тунберг и президента США Джо Байдена.
Дмитрий Муратов - третий в истории россиянин, удостоенный премии мира, до этого приз получали правозащитник Андрей Сахаров и президент СССР Михаил Горбачев.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Хорошая кодла у нынешнего лауреата - Сахаров и Горбачев.
Нормального человека стошнило бы, но деньги не пахнут.
Знал бы Нобель, на что пойдут его деньги...
Очень достойная. Они вершили историю.
В гитлеровской Германии тоже единицы имели смелость восставать против линии фюрера. В то время, как большинство было за.
Родился и живу в ЕС...давно.Почти 50 лет.
Эта "премия" давно уже,со времен Солжи,а потом,допустим этого господина-тунеядца:)...как его...Бротского...на Васильевский Остров я... и т.п. - превратилась в финансовое поощрение по-простому принципу - кто больше нагадил России.Вы еще подонку калугину дайте.Или...впрочем,поздно взывать - горби-таки дали...
Но еще больше радует,что все-таки прокатили негодяйчиков типа навальненка и светы-каклеты :)
Тот бородатый и носатый правдолюбец и так баблом набит...ему и эта премия пофигу :))
Русский язык не пробовал учить?