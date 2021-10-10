США исключили россиянина из списка санкций в обмен на визит Нуланд

17:45 10.10.2021

Американская сторона исключила одного россиянина из санкционного списка в обмен на аналогичный жест со стороны Москвы, которая разрешила заместителю госсекретаря Виктории Нуланд посетить Москву, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

"Это (визит. — Прим. ред.) было их желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников, в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос был решен на паритетных началах", — приводит ее слова РИА Новости.

Число выведенных из под санкций граждан симметрично — по одному человеку с каждой стороны. При этом Захарова не уточнила, с кого именно Вашингтон снял ограничения.

Виктория Нуланд считается одним из главных специалистов США по России и странам бывшего СССР, в прошлом курировала это направление в Госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

Она встретится с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым 11-13 октября.

