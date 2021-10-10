США исключили россиянина из списка санкций в обмен на визит Нуланд
Американская сторона исключила одного россиянина из санкционного списка в обмен на аналогичный жест со стороны Москвы, которая разрешила заместителю госсекретаря Виктории Нуланд посетить Москву, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
"Это (визит. — Прим. ред.) было их желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников, в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос был решен на паритетных началах", — приводит ее слова РИА Новости.
Число выведенных из под санкций граждан симметрично — по одному человеку с каждой стороны. При этом Захарова не уточнила, с кого именно Вашингтон снял ограничения.
Виктория Нуланд считается одним из главных специалистов США по России и странам бывшего СССР, в прошлом курировала это направление в Госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.
Она встретится с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым 11-13 октября.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ха-ха-ха...
Вы этой
Нудельман достаточно пельменей приготовили?
Простигосподи кремблеффские
Печеньки везёт.
Интересно с чем с гашишем или опиумом?
Это была ошибка.
Нуланд похожа на тоньку пулеметчицу, особенно на фото незадолго до расстрела. И не случайно, тонька пулеметчица расстреляла более 1500 неповинных людей, Нуланд же способствовала разжиганию бойни на украине, донбассе в результате чего погибли десятки тысяц украинцев, русских, погибло много детей. Арест Нуланд был бы логичным с случае приезда.