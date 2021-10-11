Евросовет продлил персональные санкции против россиян

Совет ЕС продлил персональные санкции против россиян еще на год за распространение и применение химического оружия, пишет РИА Новости.

Санкции продлены до 16 октября 2022 года. Теперь данное решение должны утвердить члены Евросоюза, после публикации в официальном журнале оно будет считаться вступившим в силу.  

В прошлый раз ограничения также продлевались на год.

Евросоюз ввел рамочный режим санкций по химическому оружию в 2018 году. Он предусматривает принятие мер против лиц и организаций, которых ЕС считает причастными к разработке или применению химоружия, тех, кто оказывает финансовое, техническое или материальное содействие, консультирует этих лиц и организации.

На текущий момент в санкционный список входят 15 человек, из которых 10 - россиян и 5 сирийцев; а также 2 организации (российская и сирийская). Россиян в ЕС обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году и в отравлении Алексея Навального. 

Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку активов на территории союза. Гражданам и организациям в ЕС запрещено передавать средства фигурантам списка.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.10.2021, 15:04
    Гость: Мультирусс

    Враги делают благо для РФ. Попасть в их уничижительные списки для российских бюрократов означает только одно - невозможность под прицелом и пристальным вниманием воровать и в итоге конец грабежа России...но , похоже плевали они на прицелы и на внимание. Шоу продолжается.

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