СНБО Украины разработали словарь терминов для дипломатов, политиков и СМИ

13:18 20.10.2021

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) разработал словарь названий и терминов "в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса". Как пишет РИА Новости, данные термины рекомендуется использовать властям, дипломатам и СМИ.

"Для противодействия российским агрессивным внешнеполитическим информационным стратегиям аппарат СНБО Украины в сотрудничестве с Национальной академией наук Украины с привлечением профильных органов государственной власти разработал "Глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, города Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - прокомментировали в СНБО.

Так, разработчики словаря настаивают на использовании словосочетания "в Украине", вместо принятого правилами русского языка "на Украине", аналогично - на/в Донбассе. Также они предлагают называть "государственный переворот (мятеж, цветная революция) 2014 года на Украине" "революцией достоинства" или "евромайданом".

"Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, "присоединение Крыма "," возвращение Крыма " - временная оккупация (Россией) Автономной Республики Крым и города Севастополя (Крымского полуострова), российское вторжение в Крым, захват Россией Крыма… Украинско-российский конфликт - вооруженная агрессия России против Украины, российско-украинский (военный) конфликт", - предлагает словарь.