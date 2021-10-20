СНБО Украины разработали словарь терминов для дипломатов, политиков и СМИ

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) разработал словарь названий и терминов "в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса". Как пишет РИА Новости, данные термины рекомендуется использовать властям, дипломатам и СМИ.

"Для противодействия российским агрессивным внешнеполитическим информационным стратегиям аппарат СНБО Украины в сотрудничестве с Национальной академией наук Украины с привлечением профильных органов государственной власти разработал "Глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, города Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - прокомментировали в СНБО.

Так, разработчики словаря настаивают на использовании словосочетания "в Украине", вместо принятого правилами русского языка "на Украине", аналогично - на/в Донбассе. Также они предлагают называть "государственный переворот (мятеж, цветная революция) 2014 года на Украине" "революцией достоинства" или "евромайданом".

"Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, "присоединение Крыма "," возвращение Крыма " - временная оккупация (Россией) Автономной Республики Крым и города Севастополя (Крымского полуострова), российское вторжение в Крым, захват Россией Крыма… Украинско-российский конфликт - вооруженная агрессия России против Украины, российско-украинский (военный) конфликт", - предлагает словарь.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.10.2021, 21:22
    Гость: Не правильно -

    рагули живут в окраине России, правильно - рагули живут на окраине России.

  3. 20.10.2021, 16:58
    Гость: Ослябя

    Так, разработчики словаря настаивают на использовании словосочетания "в Украине", вместо принятого правилами русского языка "на России".....

  4. 20.10.2021, 15:05
    Гость: Комики...

    Вчера в образование 404 заскочил Кинг Конг. Голливуд должен снять новую серию фильма о совместной борьбе клоуна-пианиста и знаменитой гориллы против москальского медведя)))

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