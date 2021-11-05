Тысячи сотрудников разведки США могут быть уволены за отказ от вакцинации

12:08 5.11.2021

Сотрудники разведывательных органов США в скором времени могут быть уволены за невыполнение решения правительства США об обязательной вакцинации сотрудников учреждений и компании, насчитывающих 100 или более сотрудников.

По информации члена Комитета по разведке Палаты представителей Криса Стюарта, на конец октября в нескольких разведывательных ведомствах не было вакцинировано по меньшей мере 20% сотрудников, а в некоторых структурах разведывательного сообщества - до 40%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

При этом Стюарт не назвал ведомства, так как полная информация о показателях вакцинации была засекречена.

Американские конгрессмены и сенаторы выразили в свою очередь обеспокоенность по поводу увольнения сотрудников из учреждений, имеющих решающее значение для национальной безопасности.