Тысячи сотрудников разведки США могут быть уволены за отказ от вакцинации

Сотрудники разведывательных органов США в скором времени могут быть уволены за невыполнение решения правительства США об обязательной вакцинации сотрудников учреждений и компании, насчитывающих 100 или более сотрудников.

По информации члена Комитета по разведке Палаты представителей Криса Стюарта, на конец октября в нескольких разведывательных ведомствах не было вакцинировано по меньшей мере 20% сотрудников, а в некоторых структурах разведывательного сообщества - до 40%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

При этом Стюарт не назвал ведомства, так как полная информация о показателях вакцинации была засекречена.

Американские конгрессмены и сенаторы выразили в свою очередь обеспокоенность по поводу увольнения сотрудников из учреждений, имеющих решающее значение для национальной безопасности.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.11.2021, 17:07
    Гость: гнус

    Эти джельтмены "в курсах", от чего и почему ,каков последует "результат" в недалёком будущем после "ширялова".Естественно, быть "морской свинкой"или приматом для испытаний "вакцин" ,ради "жизни на земле",нет у здоровых людей! Есть Африка,Ю.Америка и "море баранов" в Европе!

  2. 05.11.2021, 15:30
    Гость: Да

    Забавно.:) Безработные агенты АНБ, ФБР и даже ЦРУ присоединятся к Трампу или БЛМ? :)

    Но это в связи с тем, что большинство привито, а вторая половина или остатки непривитых не хотят. Впрочем, это не только в Америке.

    Интересно, что никто, видимо, не рассчитывал на какие-то новые волны заражений после достижения цифры где-то в половину привитых.

    А ковид не сдаётся. В Германии опять ведь десятки тысяч в день, разве что умирают пореже..

    А сейчас и детей в разных странах вовсю уже прививают, где от 14 лет, где уже от 6 лет готовятся. А в Германии, говорят, мало привили, хотя там две трети, и надо идти к 80 процентам.

    ------

    Понятно, что концентрация стойких борцов с вакцинами растёт.
    ------
    Интересно, что будет весной? Прекратится эта бодяга или продолжится?

  3. 05.11.2021, 14:31
    Гость: g

    там не только конторщики в отказ идут.
    кризис уже началася во всех спасательных службах.
    полиция, пожарники, скорая помощь, доктора в госпиталях - все ПРОТИВ Принудительных Генных Уколов.
    от Левацких уколов отказываются летчики в американских ввс.
    откзываются моряки, Левые Угрожают американскому спецназу в котором солдаты наотрез отказались колоться Левацкой бурдой франкенштейна.
    на самом деле, в сша назревает реальный взрыв против Левых уродов.

  4. 05.11.2021, 14:17
    Гость: Старый

    Да и абсолютно не разведчик может найти любую инфу по интересующему его вопросу. Было бы желание...

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