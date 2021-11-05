Тысячи сотрудников разведки США могут быть уволены за отказ от вакцинации
Сотрудники разведывательных органов США в скором времени могут быть уволены за невыполнение решения правительства США об обязательной вакцинации сотрудников учреждений и компании, насчитывающих 100 или более сотрудников.
По информации члена Комитета по разведке Палаты представителей Криса Стюарта, на конец октября в нескольких разведывательных ведомствах не было вакцинировано по меньшей мере 20% сотрудников, а в некоторых структурах разведывательного сообщества - до 40%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.
При этом Стюарт не назвал ведомства, так как полная информация о показателях вакцинации была засекречена.
Американские конгрессмены и сенаторы выразили в свою очередь обеспокоенность по поводу увольнения сотрудников из учреждений, имеющих решающее значение для национальной безопасности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Эти джельтмены "в курсах", от чего и почему ,каков последует "результат" в недалёком будущем после "ширялова".Естественно, быть "морской свинкой"или приматом для испытаний "вакцин" ,ради "жизни на земле",нет у здоровых людей! Есть Африка,Ю.Америка и "море баранов" в Европе!
Забавно.:) Безработные агенты АНБ, ФБР и даже ЦРУ присоединятся к Трампу или БЛМ? :)
Но это в связи с тем, что большинство привито, а вторая половина или остатки непривитых не хотят. Впрочем, это не только в Америке.
Интересно, что никто, видимо, не рассчитывал на какие-то новые волны заражений после достижения цифры где-то в половину привитых.
А ковид не сдаётся. В Германии опять ведь десятки тысяч в день, разве что умирают пореже..
А сейчас и детей в разных странах вовсю уже прививают, где от 14 лет, где уже от 6 лет готовятся. А в Германии, говорят, мало привили, хотя там две трети, и надо идти к 80 процентам.
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Понятно, что концентрация стойких борцов с вакцинами растёт.
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Интересно, что будет весной? Прекратится эта бодяга или продолжится?
там не только конторщики в отказ идут.
кризис уже началася во всех спасательных службах.
полиция, пожарники, скорая помощь, доктора в госпиталях - все ПРОТИВ Принудительных Генных Уколов.
от Левацких уколов отказываются летчики в американских ввс.
откзываются моряки, Левые Угрожают американскому спецназу в котором солдаты наотрез отказались колоться Левацкой бурдой франкенштейна.
на самом деле, в сша назревает реальный взрыв против Левых уродов.
Да и абсолютно не разведчик может найти любую инфу по интересующему его вопросу. Было бы желание...
Уж наверняка нарыли более точную инфу, чем СМИ