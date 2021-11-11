ЕС может ввести санкции против «Аэрофлота» из-за перевозки беженцев

11:28 11.11.2021

Новый пакет санкций со стороны Евросоюза, который планируется ввести из-за попыток нелегальных мигрантов перейти белорусско-польскую границу, может затронуть авиакомпании "Аэрофлот" и Turkish Airlines, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на агентство Bloomberg. ЕС и США могут совместно объявить о санкциях в начале декабря.

Главы МИДов стран Евросоюза должны одобрить положение, по которому пособничество и подстрекательство к невольной перевозке людей позволяет накладывать ограничения в рамках санкций против Белоруссии.

На фоне этих сообщений стоимость акций "Аэрофлота" на открытии торгов на Московской бирже снизились.

"Аэрофлот" пока не ответил на обвинения в свой адрес, но данную публикацию покомментировали в правительстве. В случае введения Евросоюзом санкций в отношении "Аэрофлота", Россия ответит ассиметрично и может запретить как полёты над территорией РФ авиакомпаний тех стран, которые ввели санкции, так и кроссполярные маршруты через Северный Ледовитый океан, заявил источник в правительстве, близкий к Минтрансу РФ.