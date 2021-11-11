ЕС может ввести санкции против «Аэрофлота» из-за перевозки беженцев

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Новый пакет санкций со стороны Евросоюза, который планируется ввести из-за попыток нелегальных мигрантов перейти белорусско-польскую границу, может затронуть авиакомпании "Аэрофлот" и Turkish Airlines, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на агентство Bloomberg. ЕС и США могут совместно объявить о санкциях в начале декабря.

Главы МИДов стран Евросоюза должны одобрить положение, по которому пособничество и подстрекательство к невольной перевозке людей позволяет накладывать ограничения в рамках санкций против Белоруссии. 

На фоне этих сообщений стоимость акций "Аэрофлота" на открытии торгов на Московской бирже снизились.

"Аэрофлот" пока не ответил на обвинения в свой адрес, но данную публикацию покомментировали в правительстве. В случае введения Евросоюзом санкций в отношении "Аэрофлота", Россия ответит ассиметрично и может запретить как полёты над территорией РФ авиакомпаний тех стран, которые ввели санкции, так и кроссполярные маршруты через Северный Ледовитый океан, заявил источник в правительстве, близкий к Минтрансу РФ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.11.2021, 20:20
    Гость: иван з.

    А. Фадеев Молодая гвардия.
    "при этой своей чистоплотности генерал не стеснялся при бабушке Вере и Елене Николаевне громко отрыгивать пищу после еды, а если он находился один в своей комнате, он выпускал дурной воздух из кишечника, не заботясь о том, что бабушка Вера и Елена Николаевна находятся в комнате рядом".
    Хотя, какой ты немец?! Язык то хоть выучил?

  3. 11.11.2021, 18:05
    Гость: может?

    Значит введет! Делов-то. Там тот "Аэрофлот" если 3-5 рейсов в день делает, и то хорошо. И летунов накажут, и небо для своих авиакомпаний расчистят. Как ни крути, а со всех сторон хорошо! Еще и штрафов нагрузят россиянам.

  4. 11.11.2021, 17:07
    Гость: Старый

    Ну почему же. Все эти ваши "век бла-бла-бла" на самом деле - потемкинская деревня сдохшего капитализма. Новая архаика. Новые средние века. А вы все думаете, что в сказку попали.

  5. 11.11.2021, 17:06
    Гость: Старый

    Л - логика дегенератов. Курды из Белоруссии идут пешком в Поленье, а виноват "аэрофлот" РФ. Я что-то не вижу связи...

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