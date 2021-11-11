ЕС может ввести санкции против «Аэрофлота» из-за перевозки беженцев
Новый пакет санкций со стороны Евросоюза, который планируется ввести из-за попыток нелегальных мигрантов перейти белорусско-польскую границу, может затронуть авиакомпании "Аэрофлот" и Turkish Airlines, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на агентство Bloomberg. ЕС и США могут совместно объявить о санкциях в начале декабря.
Главы МИДов стран Евросоюза должны одобрить положение, по которому пособничество и подстрекательство к невольной перевозке людей позволяет накладывать ограничения в рамках санкций против Белоруссии.
На фоне этих сообщений стоимость акций "Аэрофлота" на открытии торгов на Московской бирже снизились.
"Аэрофлот" пока не ответил на обвинения в свой адрес, но данную публикацию покомментировали в правительстве. В случае введения Евросоюзом санкций в отношении "Аэрофлота", Россия ответит ассиметрично и может запретить как полёты над территорией РФ авиакомпаний тех стран, которые ввели санкции, так и кроссполярные маршруты через Северный Ледовитый океан, заявил источник в правительстве, близкий к Минтрансу РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А. Фадеев Молодая гвардия.
"при этой своей чистоплотности генерал не стеснялся при бабушке Вере и Елене Николаевне громко отрыгивать пищу после еды, а если он находился один в своей комнате, он выпускал дурной воздух из кишечника, не заботясь о том, что бабушка Вера и Елена Николаевна находятся в комнате рядом".
Хотя, какой ты немец?! Язык то хоть выучил?
А мы можем им за это газ отключить!? Че не слабо? Вот и глотайте!
Значит введет! Делов-то. Там тот "Аэрофлот" если 3-5 рейсов в день делает, и то хорошо. И летунов накажут, и небо для своих авиакомпаний расчистят. Как ни крути, а со всех сторон хорошо! Еще и штрафов нагрузят россиянам.
Ну почему же. Все эти ваши "век бла-бла-бла" на самом деле - потемкинская деревня сдохшего капитализма. Новая архаика. Новые средние века. А вы все думаете, что в сказку попали.
Л - логика дегенератов. Курды из Белоруссии идут пешком в Поленье, а виноват "аэрофлот" РФ. Я что-то не вижу связи...