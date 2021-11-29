Генконсульство РФ сообщило застрявшим в ЮАР россиянам о рейсе за ₽1 млн

Генконсульство РФ в Кейптауне сообщило о бизнес-джете, которым на фоне приостановке авиасообщения россияне смогут улететь из ЮАР. Стоимость билета при этом составит 15 тысяч евро (примерно 1,15 млн рублей).

Напомним, ранее ВОЗ приняла решение классифицировать обнаруженный в ЮАР вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Многие страны, в том числе Россия, прервали авиасообщение со страной.

«Ориентировочно в среду 1 декабря из Кейптауна в Москву с двумя дозаправками в Уганде и Египте полетит Boeing 737-500 (частный чартер). Общее время полета- 15-16 часов. Может взять на борт 10-15 человек. Полет платный», - цитирует РИА Новости сообщение генконсульства в Telegram-канале.

Представитель организаторов полета рассказал, что данный чартер был заказан крупной российской фирмой, работающей в области фитнеса и спортивного туризма. До отмены авиасообщения фирма привезла клиентов в спортивные лагеря на юге Африки, а теперь заказала самолет для их вывоза.

«У нас осталось порядка 15 свободных мест на рейсе. Стоимость каждого места 15000 евро. В стоимость входит провоз 1 места багажа весом в 21 кг + ручная кладь», - заявил он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.11.2021, 09:58
    Гость: личный опыт

    Наконец-то до властей дошло, что идиоты должны рисковать исключительно за свой счет, потому что никаких бюджетов страны не хватит спасать тех, у кого в голове вместо мозгов опилки, не способных понять, что в период пандемии лучше воздержаться от дальних поездок за границу.

  3. 30.11.2021, 09:57
    Гость: Европеец

    В эту развалюху я бы не сел даже если бы мне заплатили этих 15.000.
    В этом типе я летел в 2000 из Испании и уже тогда это был старинный самолёт. Над Балкарскими островами трясло 20 минут так, что мама не горюй.

  4. 30.11.2021, 09:44
    Гость: про не бесплатно

    К вашему сведению,прямых авиарейсов из России в ЮАР нет.А только с пересадкой через ближневосточные страны и потом на самолетах иностранных компаний до ЮАР.
    Вот пусть сначала арабы,турки и т.д. доставят этих туристов в пункт пересадки.А потом они пусть идут пешком по шпалам в Россию,с обязательным месячным карантином.И тогда таким дальнобойным туристам без мозгов будет наука на всю жизнь.

  5. 30.11.2021, 08:56
    Гость: Николай

    А можно их там перед вылетом на карантине 2-3 недели подержать (а потом и здесь естественно - не дома только)?

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