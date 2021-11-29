Генконсульство РФ сообщило застрявшим в ЮАР россиянам о рейсе за ₽1 млн

22:36 29.11.2021

Генконсульство РФ в Кейптауне сообщило о бизнес-джете, которым на фоне приостановке авиасообщения россияне смогут улететь из ЮАР. Стоимость билета при этом составит 15 тысяч евро (примерно 1,15 млн рублей).

Напомним, ранее ВОЗ приняла решение классифицировать обнаруженный в ЮАР вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Многие страны, в том числе Россия, прервали авиасообщение со страной.

«Ориентировочно в среду 1 декабря из Кейптауна в Москву с двумя дозаправками в Уганде и Египте полетит Boeing 737-500 (частный чартер). Общее время полета- 15-16 часов. Может взять на борт 10-15 человек. Полет платный», - цитирует РИА Новости сообщение генконсульства в Telegram-канале.

Представитель организаторов полета рассказал, что данный чартер был заказан крупной российской фирмой, работающей в области фитнеса и спортивного туризма. До отмены авиасообщения фирма привезла клиентов в спортивные лагеря на юге Африки, а теперь заказала самолет для их вывоза.

«У нас осталось порядка 15 свободных мест на рейсе. Стоимость каждого места 15000 евро. В стоимость входит провоз 1 места багажа весом в 21 кг + ручная кладь», - заявил он.