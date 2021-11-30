В Эстонии экс-министра будут судить за перевозку детей на служебном авто

11:58 30.11.2021

В понедельник, 29 ноября Государственная прокуратура Эстонии предъявила бывшему министру образования и науки Майлис Репс обвинение в присвоении бюджетных средств и мошенничестве.

Репс 20 ноября 2020 года подала в отставку после публикаций в СМИ о том, что она - мать-одиночка с шестью детьми - использовала служебный автомобиль с шофером, чтобы возить детей в детский сад, школу и на кружки. По версии журналистов, она брала деньги из бюджета министерства на оплату проживания с родственниками в гостинице и на покупку авиабилетов для всей семьи, а также на отмечание дня рождения в ресторане. Ей также вменили, что дома она поставила кофемашину Jura, которая официально числится на балансе министерства, пишет "Интерфакс".

Согласно обвинению, Майлис Репс за счёт имущества министерства покрыла личные расходы примерно на 7500 евро.

Со слов государственного прокурора Дениса Часовских, каждый государственный служащий обязан стоять за то, чтобы государственное имущество использовалось по назначению.

”Правовые нормы действительны для всех, и высокая позиция в иерархии государственной службы не даёт права корыстно изгибать эти нормы — напротив, этому сопутствует повышенное ожидание общества в части показательности служащего”, — приводит слова Часовских издание Delfi.