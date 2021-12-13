Тайвань не исключает атаки Китая на остров под прикрытием учений

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) может предпринять вторжение на Тайвань в ходе неожиданной десантной операции, в которую перерастут учения вблизи острова, сообщает в понедельник издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на доклад тайванского военного ведомства.

Согласно документу, подобное развитие событий соответствовало бы цели Пекина, в наличие которой уверены тайванские военные - вторгнуться на остров к 2025 году, пишет "Интерфакс".

По версии ведомства, на первоначальном этапе операции НОАК способна задействовать в ходе учений сухопутные силы, ВМС и ВВС в районе южного и восточного побережья Китая. Затем китайская армия отправит различные типы кораблей в западную часть Тихого океана, чтобы отразить прибытие любых иностранных сил на помощь Тайваню; добиться стратегического окружения, чтобы лишить иностранные силы желания прийти на помощь, говорится в докладе.

В ходе операции, предполагают тайванские военные, НОАК будет наносить удары баллистическими и крылатыми ракетами по системам ПВО Тайваня, радарам, командными центрам; также НОАК задействует средства радиоэлектронной борьбы против важных оборонных предприятий и подразделений тайванских военных.

После установления господства на море и в воздухе НОАК приступит к высадке десанта с кораблей амфибийных сил, транспортных самолетов и вертолетов для атаки на военные базы на острове; при этом операции будут проходить как можно быстрее, до возможного вмешательства в конфликт иностранных сил.

В докладе также содержится призыв к тайваньским депутатам выступить в поддержку специального бюджета военного ведомства для приобретения дополнительных вооружений. 

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. Этот вопрос является одним из самых чувствительных в отношениях США и Китая.

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