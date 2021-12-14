Привитые в Британии будут ежедневно сдавать тест на ковид после контака

15:31 14.12.2021

В Великобритании власти ввели новые ограничения из-за штамма «омикрон». Теперь даже дважды вакцинированные после контактам с ковид-положительным должны будут ежедневно в течение недели делать тест.

По слова правительства страны, данная мера вводится, чтобы сдержать распространение нового штамма, сообщает Sky News. При этом министр здравоохранения Саид Джавид призвал население как можно быстрее ввести себе третью дозу вакцины.

Напомним, ранее в Британии был зафиксирован первый случай смерти пациента с омикрон-штаммом коронавируса.