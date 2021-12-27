В Японии проведут доклинические испытания «Спутника» и «Спутника Лайт»
В Японии объявили о старте доклинических испытаний российских вакцин против COVID-19 "Спутник V" и "Спутник Лайт".
Как пишет "Интерфакс", о планах проведения первых на территории страны данных исследований объявило токийское медицинское учреждение Hibiya Kokusai Clinic.
"Наша испытательная вакцинация предназначена для изучения того, насколько повышается уровень антител, как долго может сохраняться эффективность, а также гарантируется ли безопасность", - отмечается на сайте медучреждения.
Предполагается, что "Спутник V" и "Спутник Лайт" расширят возможности для людей в борьбе с COVID-19. При этом подчеркивается, что участие в испытании вакцин не является официальной вакцинацией.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вообще то, доклинические, это исследования, а не испытания. Т.е. частнои клинике стало интересно, что там намешано. Нашли на её саите это сообщение, подали как..
Интересно, опубликуют ли японцы честно всё, что обнаружат в этом снадобье?
Наверное необходимо проверить эти субстанции независимой от власти биолабораторией. Что там вообще еврейские вирусные кутюрье набодяжили для гоев, о чём молчит Гинцбург (и даже успел сам себя немного разоблачить)и на что патенты у Голиковой и Поповой.
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев считает, что весной QR-коды по коронавирусу будут отменены. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала радиостанции «Говорит Москва».
«У меня есть абсолютно чёткое ощущение, что мы к марту-апрелю выйдем в нормальный режим, и, мне кажется, что сами по себе темы с QR-кодами просто рассосутся», - сказал депутат.
Он объяснил, что этому может поспособствовать уменьшение числа заболевших COVID-19 и активная вакцинация населения. По словам Гутенева, России фиксируется устойчивое падение количества заражений и смертей от коронавируса. Об этом сообщает "Рамблер".
ЗАЧЕМ ТОГДА ВВОДЯТ- это вопрос не ко мне))))))))))
А у нас В России "испытательная вакцинация" ведётся принудительно. Этакая целая страна подопытных кроликов. Кстати, чиновница ВОЗ заявила, что "омикроном" заражаются как вакцинированные и переболевшие, так и не вакцинированные. А зачем тогда QR-код, если будут болеть все?
То есть, японцы генетическую жижу Гинзбурга осторожно колют лабораторным мышам, чтобы посмотреть как быстро те погибнут. А в РФии уже во всю на населении испытывают - даже до детей уже добрались. Интересно, какай будет высота фонаря, на котором повесят преступников - чиновников и медиков?