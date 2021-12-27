В Японии проведут доклинические испытания «Спутника» и «Спутника Лайт»

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев считает, что весной QR-коды по коронавирусу будут отменены. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала радиостанции «Говорит Москва».

«У меня есть абсолютно чёткое ощущение, что мы к марту-апрелю выйдем в нормальный режим, и, мне кажется, что сами по себе темы с QR-кодами просто рассосутся», - сказал депутат.

Он объяснил, что этому может поспособствовать уменьшение числа заболевших COVID-19 и активная вакцинация населения. По словам Гутенева, России фиксируется устойчивое падение количества заражений и смертей от коронавируса. Об этом сообщает "Рамблер".

ЗАЧЕМ ТОГДА ВВОДЯТ- это вопрос не ко мне))))))))))