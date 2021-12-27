В Нидерландах предложили вакцинировать от COVID-19 в очках вирт. реальности

В Нидерландах министр здравоохранения Уго де Йонге предложил гражданам, боящимся уколов, надевать перед вакцинацией от коронавируса очки виртуальной реальности.

По словам чиновника, людям демонстрируют записи дикой природы или подводные съемки. В результате они расслабляются и легче переносят инъекцию.

Уго де Йонге отметил, что такая возможность уже появилась в государственных центрах вакцинации в Амстердаме и Роттердаме.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.12.2021, 16:42
    Гость: Ну что сказать?

    Можно только покрутить пальцем у виска...
    Похоже, и правда мозг человеков усох в среднем на 100 грамм.
    Трындец подкрался незаметно...
    :о(

Все комментарии (7)
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