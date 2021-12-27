В Нидерландах предложили вакцинировать от COVID-19 в очках вирт. реальности
В Нидерландах министр здравоохранения Уго де Йонге предложил гражданам, боящимся уколов, надевать перед вакцинацией от коронавируса очки виртуальной реальности.
По словам чиновника, людям демонстрируют записи дикой природы или подводные съемки. В результате они расслабляются и легче переносят инъекцию.
Уго де Йонге отметил, что такая возможность уже появилась в государственных центрах вакцинации в Амстердаме и Роттердаме.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Спутник" надо прививать в очках с пейзажами Крыма.
Можно только покрутить пальцем у виска...
Похоже, и правда мозг человеков усох в среднем на 100 грамм.
Трындец подкрался незаметно...
:о(
В Нидерландах предложили вакцинировать - подкурившись.
И это правильно :)
Правильное решение! В реальности эта прививка всё равно бесполезна.
не косячок.