В Нидерландах предложили вакцинировать от COVID-19 в очках вирт. реальности

13:18 27.12.2021

В Нидерландах министр здравоохранения Уго де Йонге предложил гражданам, боящимся уколов, надевать перед вакцинацией от коронавируса очки виртуальной реальности.

По словам чиновника, людям демонстрируют записи дикой природы или подводные съемки. В результате они расслабляются и легче переносят инъекцию.

Уго де Йонге отметил, что такая возможность уже появилась в государственных центрах вакцинации в Амстердаме и Роттердаме.