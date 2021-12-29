«Талибан»* решил назначить в Москве посла Афганистана

15:07 29.12.2021

Террористическое движение «Талибан»* (запрещено в России) намерено назначить посла Афганистана в России и надеется, что РФ признает сформированное движением правительство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя боевиков Забиулла Муджахида.

«У нас есть план, особенно по действующим посольствам, мы планируем назначить посла в Москве... Это дипломатический шаг. Посольства и консульства важны для дипломатических отношений, и мы в этом сотрудничаем», – заявил Муджахид.

Также он отметил, что Россия пока не назвала условий для признания правительства талибов. По мнению представителя террористов, Москва «должна была давно признать» новые афганские власти, но «сейчас все еще хорошее время для начала процесса».

Представитель радикалов подчеркнул, что признание их правительства за рубежом будет способствовать развитию отношений и доверия, в частности, с США.