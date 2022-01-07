В Байконуре запретили выходить на улицы группами более трех человек

18:15 7.01.2022

Власти Байконура, где в пятницу, 7 января, на фоне продолжающихся в других городах Казахстана беспорядков и объявленной властями антитеррористической операции был введен повышенный, синий уровень террористической опасности, запретили передвигаться по городу группами более чем по три человека. Исключение сделано только для семей.

«Передвижение лиц группами более трех человек, за исключением членов семьи, а также передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых недопустимо», — цитирует РБК сообщение администрации Байконура.

Введение запрета объясняется необходимостью усиления мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и соответствующая норма добавлена в принятое еще в марте 2021 года постановление мэра Байконура об «ограничительных мероприятиях по предупреждению и ограничению распространения» этой болезни.

В тот же документ добавлен запрет байконурцам выходить из дома с 23:00 до 6:00.

«Покидать жилое помещение в указанный период времени разрешается только в случаях прямой угрозы жизни и здоровью либо по служебной необходимости. Передвижение граждан по территории города Байконур разрешается при наличии документов, удостоверяющих личность, специального пропуска и (или) справки с места работы, служебного удостоверения», — говорится в постановлении мэра Байконура, подписанном 7 января.

В то же время ряд ограничений вводится и самим постановлением, уже без отсылок к борьбе с COVID-19, но «в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности».

В частности, предписано усилить на территории Байконура охрану общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, и запретить продажу в магазинах города алкогольной продукции, пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Одновременно с этим в ночное время — вплоть до полуночи 19 января — запрещается въезд в Байконур через установленные на дорогах КПП любого автотранспорта, за исключением машин экстренных оперативных служб, дежурно-диспетчерских (аварийно-диспетчерских, оперативно-диспетчерских, дежурных) служб и автомобилей предприятий, организаций и учреждений, обеспечивающих функционирование космодрома. По ночам (с 23:00 до 6:00) через КПП прекращается также и проход пешеходов.

Синий уровень террористической опасности, согласно памятке на сайте администрации Байконура, вводится при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения террористического акта.