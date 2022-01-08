В ЛНР заявили, что украинские силовики разместили бронетехнику в Донбассе

© KM.RU, Алексей Белкин

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики утверждает, что зафиксировала бронетехнику украинских силовиков вблизи подконтрольного Киеву поселка Новотошковское у линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения.

"В нарушение третьего пункта комплекса дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы оборонного ведомства.

По его словам, Народная милиция ЛНР зафиксировала боевую машину пехоты БМП-2 и две бронированных разведывательно-дозорных машины вблизи поселка Новотошковское.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.01.2022, 18:48
    Гость: blog2038,.

    Их страна, их территория, что хотят - то размещают, где хотят - там размещают.
    .
    Вы же говорите, что хотите - имеете право.

  3. 08.01.2022, 18:23
    Гость: Да

    Готовятся. К блицкригу.

    Американцы не зря там всё время о росс ийских войсках пишут, даже даты намечали.

    Боятся, что русские помешают..

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