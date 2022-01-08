В ЛНР заявили, что украинские силовики разместили бронетехнику в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики утверждает, что зафиксировала бронетехнику украинских силовиков вблизи подконтрольного Киеву поселка Новотошковское у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения.
"В нарушение третьего пункта комплекса дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы оборонного ведомства.
По его словам, Народная милиция ЛНР зафиксировала боевую машину пехоты БМП-2 и две бронированных разведывательно-дозорных машины вблизи поселка Новотошковское.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ждём с нетепением (( пробуй , тебя в первые ряды сметунов.
Их страна, их территория, что хотят - то размещают, где хотят - там размещают.
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Вы же говорите, что хотите - имеете право.
Готовятся. К блицкригу.
Американцы не зря там всё время о росс ийских войсках пишут, даже даты намечали.
Боятся, что русские помешают..
Готовятся тихой сапой в началу Олимпийских игр.
Нажрались проклятущие, несут какую-ту чушь!