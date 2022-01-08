В ЛНР заявили, что украинские силовики разместили бронетехнику в Донбассе

11:06 8.01.2022

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики утверждает, что зафиксировала бронетехнику украинских силовиков вблизи подконтрольного Киеву поселка Новотошковское у линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения.

"В нарушение третьего пункта комплекса дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы оборонного ведомства.

По его словам, Народная милиция ЛНР зафиксировала боевую машину пехоты БМП-2 и две бронированных разведывательно-дозорных машины вблизи поселка Новотошковское.

