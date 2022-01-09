В Казахстане число задержанных за беспорядки превысило 5 тысяч человек

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За участие в беспорядках в Казахстане задержаны 5 135 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД Республики.

Как заявил и.о. главы МВД Ерлан Тургумбаев, при попытке пересечь границу 6-7 января задержали около 300 человек. "У них изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег, как в отечественной, так и в иностранной валюте", - рассказал он.

При наведении порядка в дни протеста погибли 16 и получили ранения более 1,3 тысячи сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 09.01.2022, 17:33
    Гость: Буржуй?

    Ты уж определись в России нищие 146% или каждый у кого есть машина ( 46 млн) буржуи.

  5. 09.01.2022, 17:21
    Гость: тд

    Лукашенко фуфлометы мировой закулисы паразитов объявили главным коррупционером в мире... только в отличие от ельбасы млрд в НАТО и дворцов не нашли...

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