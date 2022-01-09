В Казахстане число задержанных за беспорядки превысило 5 тысяч человек
За участие в беспорядках в Казахстане задержаны 5 135 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД Республики.
Как заявил и.о. главы МВД Ерлан Тургумбаев, при попытке пересечь границу 6-7 января задержали около 300 человек. "У них изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег, как в отечественной, так и в иностранной валюте", - рассказал он.
При наведении порядка в дни протеста погибли 16 и получили ранения более 1,3 тысячи сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
46 млн. семей
Вот это силовые структуры Казахстана работают.
Ты уж определись в России нищие 146% или каждый у кого есть машина ( 46 млн) буржуи.
? Ну да, меня 5 раз в день избивают
Лукашенко фуфлометы мировой закулисы паразитов объявили главным коррупционером в мире... только в отличие от ельбасы млрд в НАТО и дворцов не нашли...