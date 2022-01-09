В Казахстане число задержанных за беспорядки превысило 5 тысяч человек

11:06 9.01.2022

За участие в беспорядках в Казахстане задержаны 5 135 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД Республики.

Как заявил и.о. главы МВД Ерлан Тургумбаев, при попытке пересечь границу 6-7 января задержали около 300 человек. "У них изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег, как в отечественной, так и в иностранной валюте", - рассказал он.

При наведении порядка в дни протеста погибли 16 и получили ранения более 1,3 тысячи сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны.