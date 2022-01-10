На защиту Байконура от террористов Россия выделит почти 60 млн рублей

из которых 58 млн. выделено на обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования и культуры», - говорится в сообщении городской администрации.

Читать полностью: https://www.km.ru/world/2022/01/10/baikonur/894197-na-zashchitu-baikonura-ot-terroristov-rossiya-vydelit-pochti-60-mln

ДАВНО НАДО БЫЛО ОТТУДА УБИРАТЬСЯ.

Весь комплекс Байконур, в который входит не только стартово-ракетный комплекс, но и одноимённый город, Россия арендует у Казахстана до 2050 года.

В общей сложности, аренда обходится в 8,5 млрд рублей что составляет около 5% от общего бюджета Роскосмоса.

В эту сумму входит не только возможность использовать Байконур, но и поддержание и ремонт объектов космодрома. А чинить есть, что: зимой температура опускается до -45 градусов, а летом поднимается до +40, да ещё и постоянные ветра с песком. Металл в таком климате ржавеет и подвергается коррозии как сахар в стакане с горячей водой.

Недавно космодрому исполнилось 65 лет. За это время появились другие стартовые площадки, такие как Плесецк и «Восточный», но они не смогут заменить Байконур даже к 2050 году.

Всё дело в том, что Плесецк больше военный объект и предназначен для секретных испытаний новых видов вооружений, а «Восточный» всё ещё строится, хотя с момента его основания прошло уже более 10 лет.

ак что Байконур остаётся главным космодромом, с развитой инфраструктурой и всем необходимым для обслуживания ракет и космических кораблей, с которого можно осуществлять их запуски, что мы и делаем: