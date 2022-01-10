На защиту Байконура от террористов Россия выделит почти 60 млн рублей

В 2022 году Россия увеличит финансирование программы по профилактике правонарушений в городе Байконур до 62 млн рублей, из которых 58 млн будет потрачено на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования и культуры.

«В 2022 г. реализация программы (профилактики правонарушений в городе Байконуре - прим.ред.) будет продолжена. Размер финансирования программы существенно увеличен. Предусмотрено финансирование программы из бюджета города Байконура в размере более 62 млн. рублей, из которых 58 млн. выделено на обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования и культуры», - говорится в сообщении городской администрации.

Напомним, космодром и город Байконур образуют комплекс «Байконур», который состоит из 15 стартовых комплексов, 4 пусковых установок для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, 11 монтажно-испытательных корпусов и другой инфраструктуры. Комплекс взят в аренду Россией у Казахстана до 2050 года. В Байконуре действует российская администрация.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.01.2022, 21:09
    Гость: 2022

    Новый космодром нужно было строить на юге РФ в Астраханской области, а не на у черта на куличках на Дальнем востоке. Потому что все производственные мощности ракетного комплекса находятся в европейской части и центр подготовки космонавтов. И зачем это все вести через всю страну части ракет и спутников. Космодром восточный это бизнес проект для навара чинуш из Роскосмоса а не для запуска ракет и освоения космоса, поэтому он и расположен далеко от центра подальше от начальства, чтобы удобней и безопасней было воровать. Другого объяснения нет. И траектории ракет после пуска проходят над территорией штатов, проконтролировать и сбить их проблемы нет. Если строили чтобы сподручней атаковать штаты, но там нет пусковых установок баллистических ракет, космодром сугубо мирный не военного назначения.

  2. 10.01.2022, 20:52
    Гость: Пилот

    Это пойдет не на охрану а в карманы Рогозину и его замов. Разве на Байконуре еще не все успели разворовать представители Роскосмоса и местные ждегиты? Видимо еще что-то осталось, такое огромное наследие досталось от СССР, что 30 лет им не хватило чтобы все растащить.

  3. 10.01.2022, 17:51
    Гость: Россия щедрая душа

    из которых 58 млн. выделено на обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования и культуры», - говорится в сообщении городской администрации.

    Читать полностью: https://www.km.ru/world/2022/01/10/baikonur/894197-na-zashchitu-baikonura-ot-terroristov-rossiya-vydelit-pochti-60-mln

    ДАВНО НАДО БЫЛО ОТТУДА УБИРАТЬСЯ.

    Весь комплекс Байконур, в который входит не только стартово-ракетный комплекс, но и одноимённый город, Россия арендует у Казахстана до 2050 года.

    В общей сложности, аренда обходится в 8,5 млрд рублей что составляет около 5% от общего бюджета Роскосмоса.

    В эту сумму входит не только возможность использовать Байконур, но и поддержание и ремонт объектов космодрома. А чинить есть, что: зимой температура опускается до -45 градусов, а летом поднимается до +40, да ещё и постоянные ветра с песком. Металл в таком климате ржавеет и подвергается коррозии как сахар в стакане с горячей водой.

    Недавно космодрому исполнилось 65 лет. За это время появились другие стартовые площадки, такие как Плесецк и «Восточный», но они не смогут заменить Байконур даже к 2050 году.

    Всё дело в том, что Плесецк больше военный объект и предназначен для секретных испытаний новых видов вооружений, а «Восточный» всё ещё строится, хотя с момента его основания прошло уже более 10 лет.
    ак что Байконур остаётся главным космодромом, с развитой инфраструктурой и всем необходимым для обслуживания ракет и космических кораблей, с которого можно осуществлять их запуски, что мы и делаем:

  4. 10.01.2022, 17:26
    Гость: Шило

    За эти деньги, там можно создать не приступную лмнию Манергейма! С космической обороной!
    Но, как говориться, обойдемся землянками, окопами и колючей проволокой!
    Но у кого то, вырастут вполне мирные особняки, квартиры, яхты и тд. Война и мир идут рука обруку!

  5. 10.01.2022, 17:21
    Гость: шаман

    Ничего необычного ,"катаклизьма",сомнений нет,что всё выделенное из казны будет успошно"освоено" в "обычном режиме"!А где же "Восточный" затерялся?Вот где "клондайк"для мордатого "космонавта"!Жуть!

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