Путин: «Мы не позволим раскачать ситуацию у себя дома»

Путин

Президент России Владимир Путин, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заявил, что во время беспорядков в Казахстане применялись майданные технологии, а цены на газ - не основная причина кризиса в стране.

"Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо. Ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, это одни люди и у них одни цели. А те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это другие люди и у них другие цели. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент Токаев только что и сказал, в том числе прошедших, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом", — приводит слова Путина Накануне.RU.

Президент России предупредил о том, что события, подобные беспорядкам в Казахстане, могут повториться в других странах. "Мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома, реализовывать сценарии цветных революций", — заявил он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.01.2022, 18:49
    Гость: Ник

    Моська возомнил себя царем небесным.Да еще полаять на слона -вот и все на что способна моська.

  2. 10.01.2022, 18:45
    Гость: Сорин И.Л.- товарищ главлитовец! Господин цензор!

    То, что Вы не пропустили, можно прочесть хоть у Н.И.Костомарова в "Богдан Хмельницкий". Поставьте же свое лИтовское добро на тот последний антисоюзнический выпад!

  3. 10.01.2022, 18:42
    Гость: Чистый заработок в странах со скандинавским социализмом

    Чистый — значит после оплаты не только подоходного налога, но и разнообразных страховых сборов. Вычтены все обязательные платежи с учетом специфики каждой из стран и прогрессивных ставок НДФЛ. Последнее особенно важно, так как современная версия социализма подразумевает высокие налоги на доходы наиболее богатой части населения.

    1 место — Исландия
    3589 евро в месяц (305,1 тыс. руб.)
    Безработица:
    • 4,2% — общая
    • 7% — среди молодежи

    2 место — Норвегия
    3537 евро в месяц (300,7 тыс. руб.
    Безработица:
    • 4,2% — общая
    • 12,3% — молодежная

    3 место — Дания
    3165 евро в месяц (269,1 тыс. руб.)
    Безработица:
    • 3,1% — общая
    • 12,2% — молодежная

    4 место — Швеция
    2789 евро в месяц (237,1 тыс. руб.)
    Безработица:
    • 7,5% — общая
    • 24,5% — молодежная

    5 место — Финляндия
    2661 евро в месяц (226,2 тыс. руб.)
    Безработица:
    • 6% — общая
    • 12,1% — среди молодежи
    Вот эти страны никто не раскачает,т.к.нет для этого почвы.

  4. 10.01.2022, 18:39
    Гость: И назарбаев,

    и путин и лукашенко - политические банкроты. Казахи убедительно это доказали.

  5. 10.01.2022, 18:33
    Гость: вадим иванович

    володенька а ты повысь ещё пенсионный возраст и тарифы раза в два чтоб нам мало не казалось благодетель ты наш дорогой аминь

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