Путин: «Мы не позволим раскачать ситуацию у себя дома»
Президент России Владимир Путин, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заявил, что во время беспорядков в Казахстане применялись майданные технологии, а цены на газ - не основная причина кризиса в стране.
"Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо. Ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, это одни люди и у них одни цели. А те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это другие люди и у них другие цели. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент Токаев только что и сказал, в том числе прошедших, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом", — приводит слова Путина Накануне.RU.
Президент России предупредил о том, что события, подобные беспорядкам в Казахстане, могут повториться в других странах. "Мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома, реализовывать сценарии цветных революций", — заявил он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Моська возомнил себя царем небесным.Да еще полаять на слона -вот и все на что способна моська.
То, что Вы не пропустили, можно прочесть хоть у Н.И.Костомарова в "Богдан Хмельницкий". Поставьте же свое лИтовское добро на тот последний антисоюзнический выпад!
Чистый — значит после оплаты не только подоходного налога, но и разнообразных страховых сборов. Вычтены все обязательные платежи с учетом специфики каждой из стран и прогрессивных ставок НДФЛ. Последнее особенно важно, так как современная версия социализма подразумевает высокие налоги на доходы наиболее богатой части населения.
1 место — Исландия
3589 евро в месяц (305,1 тыс. руб.)
Безработица:
• 4,2% — общая
• 7% — среди молодежи
2 место — Норвегия
3537 евро в месяц (300,7 тыс. руб.
Безработица:
• 4,2% — общая
• 12,3% — молодежная
3 место — Дания
3165 евро в месяц (269,1 тыс. руб.)
Безработица:
• 3,1% — общая
• 12,2% — молодежная
4 место — Швеция
2789 евро в месяц (237,1 тыс. руб.)
Безработица:
• 7,5% — общая
• 24,5% — молодежная
5 место — Финляндия
2661 евро в месяц (226,2 тыс. руб.)
Безработица:
• 6% — общая
• 12,1% — среди молодежи
Вот эти страны никто не раскачает,т.к.нет для этого почвы.
и путин и лукашенко - политические банкроты. Казахи убедительно это доказали.
володенька а ты повысь ещё пенсионный возраст и тарифы раза в два чтоб нам мало не казалось благодетель ты наш дорогой аминь