Путин: «Мы не позволим раскачать ситуацию у себя дома»

13:04 10.01.2022

Президент России Владимир Путин, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заявил, что во время беспорядков в Казахстане применялись майданные технологии, а цены на газ - не основная причина кризиса в стране.

"Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо. Ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, это одни люди и у них одни цели. А те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это другие люди и у них другие цели. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент Токаев только что и сказал, в том числе прошедших, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом", — приводит слова Путина Накануне.RU.

Президент России предупредил о том, что события, подобные беспорядкам в Казахстане, могут повториться в других странах. "Мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома, реализовывать сценарии цветных революций", — заявил он.