В Великобритании спецслужбы установили слежку за противниками вакцинации

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В Великобритании спецслужбы установили наблюдение за противникам вакцинации против коронавируса, опасаясь радикализации движения и перерождения его в экстремистское, пишет Znak.com со ссылкой на The Observer.

По информации издания, следят за антипрививочниками подразделение МВД по борьбе с терроризмом и отдел исследований, информации и коммуникаций. Все данные попадают к премьер-министру Борису Джонсону.

Власти опасаются, что протест, который существует сейчас в телеграм-каналах и соцсетях, выйдет в оффлайн. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.01.2022, 22:32
    Гость: Поддерживаю

    Один из немногих публичных людей, который пошёл против коричневой чумы фашизма!
    Поступок, достойный мужчины.

  3. 16.01.2022, 21:19
    Гость: Правильно,

    давно пора перенять опыт Великобритании, и реализовать в России!
    --
    Александр из Берлина

  4. 16.01.2022, 20:37
    Гость: "Торжество демократии" в действии

    Выдающийся теннисист современности Новак Джокович депортирован из Австралии по причине отсутствия у него прививок.

  5. 16.01.2022, 19:49
    Гость: однозначно

    У ,Вас на эту тему много толковых комм.
    "Одно дело бубнить о недовольстве а другое призывать."ложный посыл,а если разъяснять,рассказывать правду,не призывая к бунтам и насилию,как это делают честные врачи..да и Александр Редько,например..

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