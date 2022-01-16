В Великобритании спецслужбы установили слежку за противниками вакцинации
В Великобритании спецслужбы установили наблюдение за противникам вакцинации против коронавируса, опасаясь радикализации движения и перерождения его в экстремистское, пишет Znak.com со ссылкой на The Observer.
По информации издания, следят за антипрививочниками подразделение МВД по борьбе с терроризмом и отдел исследований, информации и коммуникаций. Все данные попадают к премьер-министру Борису Джонсону.
Власти опасаются, что протест, который существует сейчас в телеграм-каналах и соцсетях, выйдет в оффлайн.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Жаль,что не арестовали и не посадили на 10 лет.
Один из немногих публичных людей, который пошёл против коричневой чумы фашизма!
Поступок, достойный мужчины.
давно пора перенять опыт Великобритании, и реализовать в России!
--
Александр из Берлина
Выдающийся теннисист современности Новак Джокович депортирован из Австралии по причине отсутствия у него прививок.
У ,Вас на эту тему много толковых комм.
"Одно дело бубнить о недовольстве а другое призывать."ложный посыл,а если разъяснять,рассказывать правду,не призывая к бунтам и насилию,как это делают честные врачи..да и Александр Редько,например..