В Великобритании спецслужбы установили слежку за противниками вакцинации

14:43 16.01.2022

В Великобритании спецслужбы установили наблюдение за противникам вакцинации против коронавируса, опасаясь радикализации движения и перерождения его в экстремистское, пишет Znak.com со ссылкой на The Observer.

По информации издания, следят за антипрививочниками подразделение МВД по борьбе с терроризмом и отдел исследований, информации и коммуникаций. Все данные попадают к премьер-министру Борису Джонсону.

Власти опасаются, что протест, который существует сейчас в телеграм-каналах и соцсетях, выйдет в оффлайн.