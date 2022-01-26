НАТО не планирует размещать свои войска на Украине
НАТО пока не планирует размещать свои войска на территории Украины. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.
В тоже самое время, дипломаты России при ООН обратили внимание на то, что Украина буквально "наводнена" вооружением, поставляемым из США и НАТО, а также в стане находятся "бесчисленные" советники западных стран.
По словам дипломатов, США, "культивируя русофобию среди своих граждан и государств-единомышленников, говоря о скоплениях российских войск, как чуть ли не о первопричине всех проблем, забывают уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории".
В постпредстве констатировали, что такая позиция контрастирует с поставками американского и натовского оружия и отправкой советников на Украину и в "некоторые другие близкие к российским границам государства".
"Нет объяснений и тому, что делает вблизи российских берегов американский флот, усиливающий напряженность в черноморском районе", - подчеркнули в постпредстве.
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Украина имеет право на своей территории строить то, что считает нужным.
"Если конгресс США примет решение о Ленд Лизе для Украины, то ВСУ получит мощные средства ПВО и авиацию, что заставит задуматься тех, кто хочет " малой кровью и на чужой территории"..."
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Попробуйте. Только потом не говорите "а нас то за шо"? Полевых кухонь для кормежки населения, как в 1945 году в Берлине, в Куеве не будет. Да и вместо самого Куева будет бутылочное стекло.
А Крым и Донбасс от вас правильно ушли и по закону и по жизни. Так что перестаньте мучиться фантомными болями по прежней УССР, как самой привилегированной части СССР, и присматривайте себе вакансию в польше на сборе спаржи.
Перестаньте обстреливать Донбасс и соблюдайте Минские соглашения.
если ты хорошо знал хохлов, русофилами они не были никогда.
разводят, пиндосам верить - себя не уважать.