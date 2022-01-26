НАТО не планирует размещать свои войска на Украине

07:55 26.01.2022

НАТО пока не планирует размещать свои войска на территории Украины. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.

В тоже самое время, дипломаты России при ООН обратили внимание на то, что Украина буквально "наводнена" вооружением, поставляемым из США и НАТО, а также в стане находятся "бесчисленные" советники западных стран.

По словам дипломатов, США, "культивируя русофобию среди своих граждан и государств-единомышленников, говоря о скоплениях российских войск, как чуть ли не о первопричине всех проблем, забывают уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории".

В постпредстве констатировали, что такая позиция контрастирует с поставками американского и натовского оружия и отправкой советников на Украину и в "некоторые другие близкие к российским границам государства".

"Нет объяснений и тому, что делает вблизи российских берегов американский флот, усиливающий напряженность в черноморском районе", - подчеркнули в постпредстве.