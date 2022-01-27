Парламент Казахстана лишил Назарбаева пожизненного председательства в СБ
Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента республики Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности, сообщает РИА Новости.
Ранее эти поправки одобрила нижняя палата парламента (мажилис). Согласно заключению комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам палаты, поправки направлены на передачу полномочий председателя АНК и председателя Совбеза президенту страны. Так, в законе об Ассамблее исключается пожизненное право первого президента Казахстана – Елбасы (лидера нации) возглавлять ее, в законе о Совете безопасности - пожизненное право возглавлять Совбез.
Кроме того, в парламенте обсуждаются изменения и дополнения в конституционные законы, сохраняющие Назарбаеву право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и главы Ассамблеи народа Казахстана. В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему главе республики. Полномочия председателя Совета безопасности Назарбаев передал Касым-Жомарту Токаеву 5 января - в период массовых беспорядков в стране.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"опираясь на Россию, Китай, Белоруссию"???
КИТАЙ ДА, можно согласиться, так как его лидер Си Цзиньпин — президент Китайской Народной Республики, прошел большую школу жизни, знает что такое труд, голод и холод, человек, которого называют «большим папой» китайского народа. Последний факт демонстрирует то уважение, с которым рядовые граждане относятся к своему лидеру. И это не случайно: Си Цзиньпин славится непримиримостью к коррупции и прогрессивным мнением о государственном управлении. Он не боится народа, встречается с простыми людьми, ходит пешком без всякой охраны, живет скромно, его годовой доход всего 23000$. Такой человек имеет полное право называться Лидером.
Это правильно. Таких чиновников, которые сами, их семьи и приближенные обогатились за счет обкрадывания своего народа, надо публично судить с конфискацией, чтобы всем алчным диктаторам не было повадно, так как от таких может быть одно зло. Этот нарыв созревал долго и, наконец, прорвался. Новый президент едва ли лучше, судя по тому, что у него уже есть поместье в Подмосковье. Этот факт уже говорит, что человек живет личными интересами, а не государственными и он не может быть лидером нации, каким должен быть президент. Лидерство ко многому обязывает. В этом плане РФ вообще в дремучем болоте.
Вот же он расстроился, наверное)) Ещё пальчиком ему аяяй пригрозите, очень страшно будет.
опираясь на Россию, Китай, Белоруссию-
Что это было, при чем Китай?
Китайцы браЦкий народ?
О как- Это был бы конец Казахстану и русскому миру в Казахстан-СИЛЬНО!
ТокаевНАЩ -проводник "Русскага мiра" в Казахстане?
Милок, от гуманитарный проект Русский мир уже сошел не нет в России.
С чего вообще решили что Токаев наш?
То что один бай убирает предшественника это нормально.
Думаю, что вся прежняя политика Назарбаева, его многовекторность, властолюбие и алчность и не только, привело к "кровавому январю". Нарыв прорван. Это может привести к очищению страны от скверны. Многое зависит от Токаева. Росси я ему сильно помогла. Пока он выбрал верный вектор. Сможет ли его удержать, опираясь на Россию, Китай, Белоруссию-время покажет. Но в любом случае то, что произошло -должно было произойти. Если бы это затянулось, то было бы во много больше крови и сломанных жизней. Думаю, что русским пока не следует торопиться убегать. Токаев дает шанс прогрессу, где им есть место. Было бы все наоборот, если бы победили родня Назарбаева. Это был бы конец Казахстану и русскому миру в Казахстане. Но это мое мнение из аналитического анализа событий.