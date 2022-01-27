Парламент Казахстана лишил Назарбаева пожизненного председательства в СБ

10:05 27.01.2022

Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента республики Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности, сообщает РИА Новости.

Ранее эти поправки одобрила нижняя палата парламента (мажилис). Согласно заключению комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам палаты, поправки направлены на передачу полномочий председателя АНК и председателя Совбеза президенту страны. Так, в законе об Ассамблее исключается пожизненное право первого президента Казахстана – Елбасы (лидера нации) возглавлять ее, в законе о Совете безопасности - пожизненное право возглавлять Совбез.

Кроме того, в парламенте обсуждаются изменения и дополнения в конституционные законы, сохраняющие Назарбаеву право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и главы Ассамблеи народа Казахстана. В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему главе республики. Полномочия председателя Совета безопасности Назарбаев передал Касым-Жомарту Токаеву 5 января - в период массовых беспорядков в стране.