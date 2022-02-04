США ввели визовые санкции против Белоруссии

США ввели визовые рестрикции в отношении представителей властей Белоруссии, которые, по мнению Вашингтона, "замешаны в преследовании диссидентов за рубежом". Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.

По его словам, данные действия решено применить в отношении некоторых белорусских граждан за их участие в "серьезной экстерриториальной деятельности против диссидентов".

"Госдепартамент вводит визовые рестрикции в отношении граждан Белоруссии в рамках "Запрета Хашукджи" — инструмента противодействия транснациональным репрессиям, о котором администрация объявила в прошлом году", — заявил он.

Госдеп отказался назвать имена представителей Белоруссии, попавших под новые визовые санкции Вашингтона, сославшись на "конфиденциальность таких данных".

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