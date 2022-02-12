Российские дипломаты начали покидать Украину

11:24 12.02.2022

Сотрудники российской дипмиссии покидают Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

"По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и посольство", — сказал он.

По словам собеседника агентства, на фоне официально объявленной некоторыми западными странами эвакуации это "наводит на мысль о том, что Москва решила пойти тем же путем".

Как сообщает "Коммерсант", 16 стран уже рекомендовали своим гражданам покинуть Украину из-за опасений военного конфликта. Это:

Австралия,

Великобритания,

Греция,

Израиль,

Канада,

Латвия,

Нидерланды,

Новая Зеландия,

Норвегия,

Северная Македония,

США,

Финляндия,

Черногория,

Эстония,

Япония,

Южная Корея.

США накануне заявили о вероятном вторжении России на Украину во время Олимпиады, а именно 15 или 16 февраля.



