Российские дипломаты начали покидать Украину

Сотрудники российской дипмиссии покидают Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

"По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и посольство", — сказал он.

По словам собеседника агентства, на фоне официально объявленной некоторыми западными странами эвакуации это "наводит на мысль о том, что Москва решила пойти тем же путем".

Как сообщает "Коммерсант", 16 стран уже рекомендовали своим гражданам покинуть Украину из-за опасений военного конфликта. Это:

  • Австралия,
  • Великобритания,
  • Греция,
  • Израиль,
  • Канада,
  • Латвия,
  • Нидерланды,
  • Новая Зеландия,
  • Норвегия,
  • Северная Македония,
  • США,
  • Финляндия,
  • Черногория,
  • Эстония,
  • Япония,
  • Южная Корея.

США накануне заявили о вероятном вторжении России на Украину во время Олимпиады, а именно 15 или 16 февраля.


 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 12.02.2022, 18:56
    Гость: Российский

    Вообще-то я отвечал на: "в нацистской стране президент еврей", -Хазария и есть.
    И я тебе не брат и не дружок, потому как не Путин.

  4. 12.02.2022, 18:53
    Гость: Кот

    - Может ты умеешь мурлыкать? Вот так: "Урр-ау, урр-ау".
    - Не умею.
    - Ну, может ты умеешь пускать искры? Вот так: "ч-ч-ч".
    - Нет.
    - Ну и ступай, раз ничего не умеешь.

  5. 12.02.2022, 18:32
    Гость: Колян

    Всё, войны не избежать. Дико будет смотреть как украинцы будут воевать с русскими. Ясно ,что россия намного больше и мощнее страна,но ведь Украина не Чечня или Грузия. Да и поддержка США и НАТО будет колоссальная. В Украине осталось от СССР много оружия ,много навезли ракет с США и НАТО,да и свои разработки имеются. Так ,что жертв и разрушения на территории России будет очень много. Главное,что украинцы морально готовы убивать русских,как в Крыму не будет.

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