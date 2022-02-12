Российские дипломаты начали покидать Украину
Сотрудники российской дипмиссии покидают Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
"По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и посольство", — сказал он.
По словам собеседника агентства, на фоне официально объявленной некоторыми западными странами эвакуации это "наводит на мысль о том, что Москва решила пойти тем же путем".
Как сообщает "Коммерсант", 16 стран уже рекомендовали своим гражданам покинуть Украину из-за опасений военного конфликта. Это:
- Австралия,
- Великобритания,
- Греция,
- Израиль,
- Канада,
- Латвия,
- Нидерланды,
- Новая Зеландия,
- Норвегия,
- Северная Македония,
- США,
- Финляндия,
- Черногория,
- Эстония,
- Япония,
- Южная Корея.
США накануне заявили о вероятном вторжении России на Украину во время Олимпиады, а именно 15 или 16 февраля.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Цены в Донецке на квартиры вернулись к довоенным. К чему бы это.
Канада готов, куде деваться дарагим?
Вообще-то я отвечал на: "в нацистской стране президент еврей", -Хазария и есть.
И я тебе не брат и не дружок, потому как не Путин.
- Может ты умеешь мурлыкать? Вот так: "Урр-ау, урр-ау".
- Не умею.
- Ну, может ты умеешь пускать искры? Вот так: "ч-ч-ч".
- Нет.
- Ну и ступай, раз ничего не умеешь.
Всё, войны не избежать. Дико будет смотреть как украинцы будут воевать с русскими. Ясно ,что россия намного больше и мощнее страна,но ведь Украина не Чечня или Грузия. Да и поддержка США и НАТО будет колоссальная. В Украине осталось от СССР много оружия ,много навезли ракет с США и НАТО,да и свои разработки имеются. Так ,что жертв и разрушения на территории России будет очень много. Главное,что украинцы морально готовы убивать русских,как в Крыму не будет.