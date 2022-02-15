Генсек НАТО назвал недостаточным отвод российских военных от границ Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции заявил, что Россия в рамках деэскалации должна отвести от границ Украины не только военных, но также и тяжелую военную технику.

«Нам нужно увидеть существенный отвод сил, а также - тяжелой военной техники», - сказал он.

При этом он привел в пример ситуацию прошлой весны, отмечает РБК. По его словам, тогда Россия отвела воинские подразделения, но оставила у границ Украины часть военной техники.

По мнению Столтенберга, «это не свидетельствует о воле к деэскалации», так как сохранение техники на позициях позволяет быстро вернуть войска.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.02.2022, 22:02
    Гость: Алексей

    Ничего, если мы отведем войска пока на территорию Польши и ГДР? Думаю, что это будет справедливо

  5. 15.02.2022, 20:59
    Гость: Это да!

    А ещё есть места, не только в Грозном, а даже в Москве, где за русский язык могут, как минимум, дать в морду.
    А ещё, аккурат вчера, в Москве двое "новых русских" из Средней Азии изнасиловали женщину.
    Как выразился Г.Вицын в фильме "Деловые люди": "А куда смотрит президент?"
    В самый раз с хохлами насмерть рубиться за родной язык...

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