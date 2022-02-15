Генсек НАТО назвал недостаточным отвод российских военных от границ Украины

17:08 15.02.2022

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции заявил, что Россия в рамках деэскалации должна отвести от границ Украины не только военных, но также и тяжелую военную технику.

«Нам нужно увидеть существенный отвод сил, а также - тяжелой военной техники», - сказал он.

При этом он привел в пример ситуацию прошлой весны, отмечает РБК. По его словам, тогда Россия отвела воинские подразделения, но оставила у границ Украины часть военной техники.

По мнению Столтенберга, «это не свидетельствует о воле к деэскалации», так как сохранение техники на позициях позволяет быстро вернуть войска.