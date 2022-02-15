Генсек НАТО назвал недостаточным отвод российских военных от границ Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции заявил, что Россия в рамках деэскалации должна отвести от границ Украины не только военных, но также и тяжелую военную технику.
«Нам нужно увидеть существенный отвод сил, а также - тяжелой военной техники», - сказал он.
При этом он привел в пример ситуацию прошлой весны, отмечает РБК. По его словам, тогда Россия отвела воинские подразделения, но оставила у границ Украины часть военной техники.
По мнению Столтенберга, «это не свидетельствует о воле к деэскалации», так как сохранение техники на позициях позволяет быстро вернуть войска.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Как можно дальше
Ничего, если мы отведем войска пока на территорию Польши и ГДР? Думаю, что это будет справедливо
Этот надутый индюк ещё не пошёл на... новую работу?
А генсек НАТО нам уже указания даёт ? А морда не треснет условия ставить ?
А ещё есть места, не только в Грозном, а даже в Москве, где за русский язык могут, как минимум, дать в морду.
А ещё, аккурат вчера, в Москве двое "новых русских" из Средней Азии изнасиловали женщину.
Как выразился Г.Вицын в фильме "Деловые люди": "А куда смотрит президент?"
В самый раз с хохлами насмерть рубиться за родной язык...