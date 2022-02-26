Лондонский театр «Ковент-Гарден» отменил гастроли артистов Большого театра

Большой театр © KM.RU, Илья Шабардин

Королевский театр "Ковент-Гарден" в Лондоне отменил гастроли артистов Большого театра на фоне ситуации на Украине. 

"Летние гастроли балета Большого театра в Королевском театре "Ковент-Гарден" находились на финальной стадии планирования. К сожалению, в нынешних обстоятельствах гастроли не могут состояться", - заявил ТАСС официальный представитель британского театра.

Ранее концертный зал Карнеги-холл в Нью-Йорке по той же самой причине объявил об отмене выступлений российского дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. А театр "Ла Скала" в Милане потребовал от российского дирижера Валерия Гергиева определить свою позицию по ситуации вокруг Украины под угрозой прекращения сотрудничества.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.02.2022, 05:44
    Гость: )))

    Так укры вас и не считают братскими.
    Вот когда укр сидит в котле,тогда он мямлит- Мышебратья. Чем ожидаемо и вышибает скупую солдатскую слезу у обитателя
    Валдайской возвышенности.
    А вы все в мышибратья к ним набиваетесь.

  2. 27.02.2022, 05:25
    Гость: Почему из-за одного?

    Там, на Западе, они все - безумцы! С давних времён!
    Почитайте Диккенса, великий реалист!
    А Льюис Кэрролл, с безумным Шляпником? Тоже списывал с натуры!
    Про Твена не говорю, он ещё тогда их всю систему высмеял, не говоря про то, как они относятся к "туземцам", "ходящим во тьме", которых должны "просвещать"/порабощать "обремененные белые".

  3. 27.02.2022, 05:17
    Гость: Гергиев играл в Цхинвале

    На развалинах после грузинского нападения.

    Большой театр достиг небывалых высот искусства именно тогда, когда никуда за границу не ездил, там были ЛУЧШИЕ СИЛЫ!

    Мелочная месть артистам из политических соображений - признак слабости, господа! Как низко вы пали!

    Пусть вам играет Зеленский вместо Мацуева, правда, его пианизм, вероятно, больше соответствует тем "ценностям", которые сегодня в ходу на западе!

    Неужели вы не понимаете, что выглядите смешно и недостойно? Или уже не понимаете, потому что нечем?

  4. 27.02.2022, 04:07
    Гость: Мыскитаем

    Из за коронавируса 2 года не плясали, планета не треснула. Как то на фоне воины, кому то спеть, сплясать, в футбол поиграть не дали, да и фиг с ним.

  5. 27.02.2022, 02:01
    Гость: Василий

    Может запретить кинопрокат дебильных голливудских поделок и не глушить массовую пиратку в интернете?

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