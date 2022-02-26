Лондонский театр «Ковент-Гарден» отменил гастроли артистов Большого театра

На развалинах после грузинского нападения.

Большой театр достиг небывалых высот искусства именно тогда, когда никуда за границу не ездил, там были ЛУЧШИЕ СИЛЫ!

Мелочная месть артистам из политических соображений - признак слабости, господа! Как низко вы пали!

Пусть вам играет Зеленский вместо Мацуева, правда, его пианизм, вероятно, больше соответствует тем "ценностям", которые сегодня в ходу на западе!

Неужели вы не понимаете, что выглядите смешно и недостойно? Или уже не понимаете, потому что нечем?