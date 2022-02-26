Лондонский театр «Ковент-Гарден» отменил гастроли артистов Большого театра
Королевский театр "Ковент-Гарден" в Лондоне отменил гастроли артистов Большого театра на фоне ситуации на Украине.
"Летние гастроли балета Большого театра в Королевском театре "Ковент-Гарден" находились на финальной стадии планирования. К сожалению, в нынешних обстоятельствах гастроли не могут состояться", - заявил ТАСС официальный представитель британского театра.
Ранее концертный зал Карнеги-холл в Нью-Йорке по той же самой причине объявил об отмене выступлений российского дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. А театр "Ла Скала" в Милане потребовал от российского дирижера Валерия Гергиева определить свою позицию по ситуации вокруг Украины под угрозой прекращения сотрудничества.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Так укры вас и не считают братскими.
Вот когда укр сидит в котле,тогда он мямлит- Мышебратья. Чем ожидаемо и вышибает скупую солдатскую слезу у обитателя
Валдайской возвышенности.
А вы все в мышибратья к ним набиваетесь.
Там, на Западе, они все - безумцы! С давних времён!
Почитайте Диккенса, великий реалист!
А Льюис Кэрролл, с безумным Шляпником? Тоже списывал с натуры!
Про Твена не говорю, он ещё тогда их всю систему высмеял, не говоря про то, как они относятся к "туземцам", "ходящим во тьме", которых должны "просвещать"/порабощать "обремененные белые".
На развалинах после грузинского нападения.
Большой театр достиг небывалых высот искусства именно тогда, когда никуда за границу не ездил, там были ЛУЧШИЕ СИЛЫ!
Мелочная месть артистам из политических соображений - признак слабости, господа! Как низко вы пали!
Пусть вам играет Зеленский вместо Мацуева, правда, его пианизм, вероятно, больше соответствует тем "ценностям", которые сегодня в ходу на западе!
Неужели вы не понимаете, что выглядите смешно и недостойно? Или уже не понимаете, потому что нечем?
Из за коронавируса 2 года не плясали, планета не треснула. Как то на фоне воины, кому то спеть, сплясать, в футбол поиграть не дали, да и фиг с ним.
Может запретить кинопрокат дебильных голливудских поделок и не глушить массовую пиратку в интернете?