Страны ЕС планируют закрыть воздушное пространство для российских самолетов
Страны Евросоюза закроют свое воздушное пространство для российских самолетов. С какого времени планируется ввести запрет, пока неизвестно, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ARD.
К субботе 26 февраля пять европейских стран объявили о закрытии своего воздушного пространства для самолетов российских авиакомпаний: Польша, Чехия, Болгария, Эстония и Латвия. Это стало ответом на проведение Россией спецоперации на Украине.
Ранее крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa и нидерландская авиакомпания KLM объявили, что из-за ситуации вокруг Украины на семь дней прекращают полеты в Россию и в ее воздушном пространстве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
да, да мы их шапками закидаем.
Вы хоть в курсе что этот фестиваль надолго?
Караулов сказал, ну это и без него понятно.
Решили что справятся за сутки, думали что украинцы как бараны покорно сдадутся, а они , гады. смеют сопротивляться.
Очередной затяжной конфликт, с жертвами и международным скандалом
А там Польша спешно инициировала вступление Украины в ЕС, Зеленский собирает типа иностранного легиона, стрАны пообещали не воевать, а оружие поставлять будут и т.д.
А там мало ли что...
Значит мы закроем свое воздушное пространство для них. Тут сегодня публикацию прочитал в одном немецком издании. Они явно не в восторге от такой перспективы.
Все уже все поняли, весь мир, почитай.
Сам то Тютчев кто? Но понятно,что в этом отношении Россия всегда вполне в Европе.
самолетов из России
Франция закрыла воздушное пространство для российский самолетов и авиакомпаний, сообщил министр транспорта Жан-Баптист Джеббари в Twitter.
РБК
Также сегодня объявили о закрытии воздушного пространства для самолетов РФ Австрия, Дания и Ирландия.
Реальное время
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.
РЕН ТВ
Министр-делегат по делам транспорта при министре экологического перехода Жан-Батист Джеббари написал в Twitter, что "Европа едина в своей реакции на российское вторжение на Украину