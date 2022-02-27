Страны ЕС планируют закрыть воздушное пространство для российских самолетов

12:14 27.02.2022

Страны Евросоюза закроют свое воздушное пространство для российских самолетов. С какого времени планируется ввести запрет, пока неизвестно, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ARD.

К субботе 26 февраля пять европейских стран объявили о закрытии своего воздушного пространства для самолетов российских авиакомпаний: Польша, Чехия, Болгария, Эстония и Латвия. Это стало ответом на проведение Россией спецоперации на Украине.

Ранее крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa и нидерландская авиакомпания KLM объявили, что из-за ситуации вокруг Украины на семь дней прекращают полеты в Россию и в ее воздушном пространстве.