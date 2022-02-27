Страны ЕС планируют закрыть воздушное пространство для российских самолетов

Пассажирский самолет

Страны Евросоюза закроют свое воздушное пространство для российских самолетов. С какого времени планируется ввести запрет, пока неизвестно, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ARD.

К субботе 26 февраля пять европейских стран объявили о закрытии своего воздушного пространства для самолетов российских авиакомпаний: Польша, Чехия, Болгария, Эстония и Латвия. Это стало ответом на проведение Россией спецоперации на Украине.

Ранее крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa и нидерландская авиакомпания KLM объявили, что из-за ситуации вокруг Украины на семь дней прекращают полеты в Россию и в ее воздушном пространстве.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.02.2022, 19:49
    Гость: начит мы закроем свое воздушное

    да, да мы их шапками закидаем.

    Вы хоть в курсе что этот фестиваль надолго?
    Караулов сказал, ну это и без него понятно.
    Решили что справятся за сутки, думали что украинцы как бараны покорно сдадутся, а они , гады. смеют сопротивляться.
    Очередной затяжной конфликт, с жертвами и международным скандалом
    А там Польша спешно инициировала вступление Украины в ЕС, Зеленский собирает типа иностранного легиона, стрАны пообещали не воевать, а оружие поставлять будут и т.д.
    А там мало ли что...

  2. 27.02.2022, 18:29
    Гость: stalker

    Значит мы закроем свое воздушное пространство для них. Тут сегодня публикацию прочитал в одном немецком издании. Они явно не в восторге от такой перспективы.

  5. 27.02.2022, 17:13
    Гость: Франция и Норвегия закроют воздушное пространство для

    самолетов из России
    Франция закрыла воздушное пространство для российский самолетов и авиакомпаний, сообщил министр транспорта Жан-Баптист Джеббари в Twitter.
    РБК
    Также сегодня объявили о закрытии воздушного пространства для самолетов РФ Австрия, Дания и Ирландия.
    Реальное время
    Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.
    РЕН ТВ
    Министр-делегат по делам транспорта при министре экологического перехода Жан-Батист Джеббари написал в Twitter, что "Европа едина в своей реакции на российское вторжение на Украину

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