ЕС обязал российских дипломатов получать визы

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Европейский союз обязал обладателей российских дипломатических паспортов получать визы для въезда на его территорию, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"Из тех решений, которые есть на бумаге, есть некоторые ограничения. Например, вводится выдача виз по дипломатическим паспортам. Ранее обладатели дипломатических паспортов в безвизовом режиме ездили и с той, и с другой стороны", - приводит слова  Иванова "Интерфакс".  

Он отметил, что о полном запрете на выдачу виз россиянам ЕС пока не объявлял.

"Это должно быть решение единое, поскольку страны сами не могут такие решения принимать, оно должно быть консолидированным", - сказал замглавы МИД РФ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.02.2022, 17:48
    Гость: не въездной

    Это теперь лаврушка без визы и ни туды и не суды. Машке теперь вообще можно только жить воспоминаниями о загранице.

  4. 28.02.2022, 16:56
    Гость: Nikolay

    Да поставьте уже чугунный занавес и пускай идут лесом. Свои задачи надо решать, а наних - наложить поконкретнее.

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