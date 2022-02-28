ЕС обязал российских дипломатов получать визы

15:18 28.02.2022

Европейский союз обязал обладателей российских дипломатических паспортов получать визы для въезда на его территорию, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"Из тех решений, которые есть на бумаге, есть некоторые ограничения. Например, вводится выдача виз по дипломатическим паспортам. Ранее обладатели дипломатических паспортов в безвизовом режиме ездили и с той, и с другой стороны", - приводит слова Иванова "Интерфакс".

Он отметил, что о полном запрете на выдачу виз россиянам ЕС пока не объявлял.

"Это должно быть решение единое, поскольку страны сами не могут такие решения принимать, оно должно быть консолидированным", - сказал замглавы МИД РФ.