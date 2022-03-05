В КНР заявили о необходимости активизировать всестороннюю боевую подготовку

Власти Китая объявили о необходимости всесторонне активизировать военное обучение и боевую подготовку в 2022 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованный 5 марта социально-экономического плана развития страны.

"Необходимо всесторонне активизировать военное обучение и боевую подготовку, проявлять решимость и гибкость в развертывании военной борьбы, защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития Китая", - говорится в документе.

Правительства всех уровней должны всеми силами поддерживать развитие национальной обороны и вооруженных сил, чтобы сплоченность армии, органов власти и народа всегда оставалась "прочной и несокрушимой", подчеркивается в документе.

В докладе также отмечается необходимость ускорения создания современной военной логистической системы и современной системы управления военными активами, формирования системы управления, направленной на модернизацию вооружения и военной техники, а также необходимость активизации инновационной деятельности в области оборонной науки и техники.

Указывалось, что Китай в 2022 году увеличит военный бюджет на 7,1%, до 229,5 миллиарда долларов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 05.03.2022, 15:35
    Гость: Мдаа

    Как там в песне то - что бы с боем взять Приморье... Видать время подходит свое собирать, на Россию посмотремши.

  4. 05.03.2022, 14:51
    Гость: Думаю так

    А воевать то китайцам невому кроме как с ...россией.. Поэтому пусть укрепляют.

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