Мединский: ожидания России от переговоров с Украиной не оправдались

Переговоры российской и украинской стороны об урегулировании ситуации на Украине будут продолжены, хотя ожидания от них не оправдались. Об этом заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский после окончания третьего раунда переговоров с Украиной.

"Наши ожидания от переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сможем сделать более существенный шаги вперед. Переговоры будут продолжены", - цитирует его ТАСС.

Мединский заявил, что Россия надеялась подписать на переговорах с украинской делегацией хотя бы протокол, однако ничего подписать не удалось.

"Мы приехали с большим набором письменных документов, мы уже взяли конкретные договоры, проекты и предложения, надеялись, что сегодня по части тех пунктов, о которых вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол, однако украинская сторона все эти документы забрала на изучение домой, подписать что-то не смогла на месте, и сказали, что мы вернемся к этому вопросу, наверное, на следующей встрече", - сказал он.

По словам Мединского, Россия надеется, что начиная со вторника гуманитарные коридоры на Украине наконец заработают, в этом российскую сторону заверила украинская делегация.

"Мы сегодня долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров, о которых договорились на прошлой встрече, которые абсолютно не работали по причине неисполнения украинскими вооруженными силами на местах распоряжения их командования и их администрации. Мы поставили вопрос ребром. Надеемся, что начиная с завтрашнего дня, эти коридоры наконец заработают. Украинская сторона дала нам в этом свои заверения", - сказал он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.03.2022, 08:47
    Гость: интересно

    какой еврей создал эти две так называемые "республики" из-за которых якобы этот сыр-бор.
    Многие слышали как после майдана-2 Русский патриот Владимир Соловьёв в открытую призывал граждан Юго-Востока Украины к сопротивлению.
    Вы начните, мы поможем, будет как в Крыму.
    Один раз это в открытую было.
    Это ж до какой наглости надо дойти что ТАКОЕ ЗАЯВЛЯТЬ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РОССИЙСКОМУ КАНАЛУ. а потом говорить РЕСПУБЛИКИ САМИ ОБРАЗОВАЛИСЬ.
    Ну прям кругом идиоты, включая руководителей и спецслужбы европейских стран и США. НЕ понимают откуда что взялось. Верят в эти сказки о доблестных русских которые сами, с божьнй помощью.
    Никакая Россия им не помогает, и москвичи Игорь Стрелков Гирькин, Александр Бородай (раюботающие на олигарха Малофеева)там ни разу не были, даже не знают где это.

  2. 08.03.2022, 08:45
    Гость: Александр

    Я тоже думаю, что, по большому счёту, эти переговоры есть часть сделки, которую Путин пытается провернуть с Западом, чтобы их, воров, расхитивших и нажившихся на уничтожении страны, Запад наконец признал за равных себе и не грабил самих, как они грабят нас.

  3. 08.03.2022, 08:40
    Гость: Скоро в европке

    реально начнут пропадать даже бывшие внуки белых эмигрантов из России. Четвертый рейх начинается именно с этого.

  4. 08.03.2022, 08:39
    Гость: Дык

    тут как бы наоборот - это вроде как Гитлер пытается договариваться, а его посылают подальше. А так на 44-й похоже, увязли, окружения, котлы, противника оружием и продовольствием союзники заваливают.

  5. 08.03.2022, 08:37
    Гость: Влад

    А какие, интересно, после показательной казни одного из переговорщиков были ожидания? Да и с нашей стороны состав переговорщиков вызывает огромные вопросы. Соответственно и цели переговоров тоже непонятны. Скажем так, мы делаем вид, что переговариваемся, они делают вид, что затягивают время. И все этим спектаклем вроде как довольны. Одно то, что у нас переговорщиком является бывший министр культуры, уже как бы намекает на уровень этих переговоров.

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