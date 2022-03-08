Мэр Гостомеля убит СБУ за переговоры с ВС РФ об эвакуации населения
Мэр Гостомеля (Киевская область) Юрий Прилипко был убит СБУ за то, что вел переговоры с ВС РФ о выходе из города мирных граждан. Об этом сообщил телеграм-канал «Силовики».
«Удалось выяснить, что мэр Гостомеля (Киевская область) Юрий Прилипко был убит СБУ за то, что два дня назад организовал переговоры между ВС РФ и ССО Украины по выходу из города мирных граждан. После его уничтожения была придумана нелепая история про раздачу хлеба, во время которой его застрелили. Никаких фото и видеоподтверждений этой сказочно-кровавой истории, разумеется, нет», - пишет канал.
Также отмечается, что ранее аналогичным образом был убит участник переговорной группы от Украины Денис Киреев, который за свою миротворческую позицию изначально был объявлен русским шпионом, а когда начал разгораться международный скандал - героем украинской разведки.
«Предупреждаем, что данные преступления - умышленные убийства мирных людей по политическим мотивам - не имеют срока давности и не могут быть впоследствии списаны даже на войну. Лица, их осуществившие и оказывавшие им содействие, будут найдены и осуждены в любой точке земного шара», - отметил канал.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Бандеровцы ужасали своими жесточайшими деяниями Бабий Яр, расстрелы в Литве …после войны в Литве лесные братья вырезали на телах жертв звезды, снимали со спин полосы кожи, заворачивали людей в колючую проволоку, бросали в колодцы, сжигали. В книге В августе 44-го описаны зверства бандеровцев…нравы не изменились…
Вы не поверите, практически все заложники, которыми огораживаются ВСУки, 100% ЗА бандерву, стреляющую им в спины. Это было в 40-х годах прошлого века и НИЧЕМУ тупых "небратьев" так и не научило.
Коррупционер, да?
"Была б нормальная страна, послали бы ковбойцев на" (с)... Надо ж, не только послали, но и разворошили гадюшник с обдолбаными бандеровцами.
Вас растили, наверное, не матери,
И не с сестрами, и не с братьями,
Вам фашистскую, черную свастику
При рожденьи дарили каратели.
С детства вам забивали головы
Профашистскими "супер-героями",
Вот и жжете коктейли вы Молотова,
А не учите Правду истории...
Вы себя возомнили смелыми,
Не рабами, что в цепи закованы,
Только где ваши пашни спелые?
Вы давно свои земли продали!
Вы и предков своих тупо предали,
Что за вас погибали смелыми,
Чувства Чести для вас неведомы,
Вот и скачете, как оголтелые...
Малолетки...Безликие...Стадные...
Лица черным у вас зашорены,
Родились вы во время досадное,
Получились из вас горе-воины...
Украину вы вовсе не любите!
И святыни ее не цените!
Если сук свой отцовский рубите!
Если Родину свастикой метите!
Никогда вы не будете братьями!
Нам - нацисты - враги беспородные,
И не смейте себя, предатели,
Называть Украинцами кровными