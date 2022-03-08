Мэр Гостомеля убит СБУ за переговоры с ВС РФ об эвакуации населения

Мэр Гостомеля (Киевская область) Юрий Прилипко был убит СБУ за то, что вел переговоры с ВС РФ о выходе из города мирных граждан. Об этом сообщил телеграм-канал «Силовики».

«Удалось выяснить, что мэр Гостомеля (Киевская область) Юрий Прилипко был убит СБУ за то, что два дня назад организовал переговоры между ВС РФ и ССО Украины по выходу из города мирных граждан. После его уничтожения была придумана нелепая история про раздачу хлеба, во время которой его застрелили. Никаких фото и видеоподтверждений этой сказочно-кровавой истории, разумеется, нет», - пишет канал.

Также отмечается, что ранее аналогичным образом был убит участник переговорной группы от Украины Денис Киреев, который за свою миротворческую позицию изначально был объявлен русским шпионом, а когда начал разгораться международный скандал - героем украинской разведки.

«Предупреждаем, что данные преступления - умышленные убийства мирных людей по политическим мотивам - не имеют срока давности и не могут быть впоследствии списаны даже на войну. Лица, их осуществившие и оказывавшие им содействие, будут найдены и осуждены в любой точке земного шара», - отметил канал.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.03.2022, 19:27
    Гость: Конечно,

    Бандеровцы ужасали своими жесточайшими деяниями Бабий Яр, расстрелы в Литве …после войны в Литве лесные братья вырезали на телах жертв звезды, снимали со спин полосы кожи, заворачивали людей в колючую проволоку, бросали в колодцы, сжигали. В книге В августе 44-го описаны зверства бандеровцев…нравы не изменились…

  2. 08.03.2022, 18:43
    Гость: Старый

    Вы не поверите, практически все заложники, которыми огораживаются ВСУки, 100% ЗА бандерву, стреляющую им в спины. Это было в 40-х годах прошлого века и НИЧЕМУ тупых "небратьев" так и не научило.

  4. 08.03.2022, 18:40
    Гость: Старый

    "Была б нормальная страна, послали бы ковбойцев на" (с)... Надо ж, не только послали, но и разворошили гадюшник с обдолбаными бандеровцами.

  5. 08.03.2022, 18:38
    Гость: Москва

    Вас растили, наверное, не матери,
    И не с сестрами, и не с братьями,
    Вам фашистскую, черную свастику
    При рожденьи дарили каратели.

    С детства вам забивали головы
    Профашистскими "супер-героями",
    Вот и жжете коктейли вы Молотова,
    А не учите Правду истории...

    Вы себя возомнили смелыми,
    Не рабами, что в цепи закованы,
    Только где ваши пашни спелые?
    Вы давно свои земли продали!

    Вы и предков своих тупо предали,
    Что за вас погибали смелыми,
    Чувства Чести для вас неведомы,
    Вот и скачете, как оголтелые...

    Малолетки...Безликие...Стадные...
    Лица черным у вас зашорены,
    Родились вы во время досадное,
    Получились из вас горе-воины...

    Украину вы вовсе не любите!
    И святыни ее не цените!
    Если сук свой отцовский рубите!
    Если Родину свастикой метите!

    Никогда вы не будете братьями!
    Нам - нацисты - враги беспородные,
    И не смейте себя, предатели,
    Называть Украинцами кровными

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