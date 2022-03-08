Мэр Гостомеля убит СБУ за переговоры с ВС РФ об эвакуации населения

11:36 8.03.2022

Мэр Гостомеля (Киевская область) Юрий Прилипко был убит СБУ за то, что вел переговоры с ВС РФ о выходе из города мирных граждан. Об этом сообщил телеграм-канал «Силовики».

«Удалось выяснить, что мэр Гостомеля (Киевская область) Юрий Прилипко был убит СБУ за то, что два дня назад организовал переговоры между ВС РФ и ССО Украины по выходу из города мирных граждан. После его уничтожения была придумана нелепая история про раздачу хлеба, во время которой его застрелили. Никаких фото и видеоподтверждений этой сказочно-кровавой истории, разумеется, нет», - пишет канал.

Также отмечается, что ранее аналогичным образом был убит участник переговорной группы от Украины Денис Киреев, который за свою миротворческую позицию изначально был объявлен русским шпионом, а когда начал разгораться международный скандал - героем украинской разведки.

«Предупреждаем, что данные преступления - умышленные убийства мирных людей по политическим мотивам - не имеют срока давности и не могут быть впоследствии списаны даже на войну. Лица, их осуществившие и оказывавшие им содействие, будут найдены и осуждены в любой точке земного шара», - отметил канал.