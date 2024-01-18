Пакистан нанес ракетные удары по территории Ирана

Пакистан нанес ракетный удар по приграничному району Ирана, погибли семь человек, передает агентство Fars со ссылкой на заместителя губернатора провинции Систан и Белуджистан по вопросам безопасности Алирезу Мархамати.

"Сегодня около 04:30 утра (04:00 по мск) был слышен звук нескольких взрывов. <...> Одна из наших приграничных деревень подверглась ракетному удару Пакистана. <...> В этом происшествии погибли три женщины и четыре ребенка, не являвшихся гражданами Ирана", — приводит слова Мархамати РИА Новости.

По его словам, еще один взрыв произошел недалеко от города Сераван провинции Систан и Белуджистан, пострадавших нет.

Ранее Франс Пресс со ссылкой на пакистанского чиновника из сферы разведки сообщило, что военные нанесли удары по территории Ирана против "антипакистанских группировок".

Премьер Пакистана прервал поездку на форум в Давосе и срочно возвращается в Исламабад на фоне обострения с Ираном, сообщает телеграм-канал BRIEF.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.01.2024, 19:36
    Гость: тд

    .. домыслов,-клевета на рыночную экономику африканских стран в которых, невидимая рука частных предпринимателей сама собой все делает красиво и изобильно ,качественно и быстро, без всяких проблем и дефицита!!..

  3. 18.01.2024, 19:33
    Гость: тд

    .. интересно а,что делят бидоновские с козырьновскими в уса, конфедераты всё помнят и тоже могут,"памятники восстановить" , дать достойный ответ северным народам, да и титульная нация северной Америки полноценная колонизаторами может прийти к решению о воссоединении и депортации оккупантов, захватчиков, колонизаторов и их личинок ,с восстановлением своего государственного языка !!??

  4. 18.01.2024, 19:25
    Гость: тд

    .. дружба, взаимопомощь может быть только у сознательных трудящихся в процессе совместного созидательного труда на благо себе подобных во всем мире, .. однако, пр.несовершенных созданий своих их изготовитель поделил на конкурентов чтоб, жизнь на этом свете раем не казалась и Оне решали вопросы между собой по "взрослому"!!??

  5. 18.01.2024, 19:16
    Гость: тд

    .. интересно а,если Оне ракетами своими попадут в Каран,и он сгорит ,-, Кто,и как за это будет нести ответственность??!!

Все комментарии (37)
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