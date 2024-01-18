Пакистан нанес ракетные удары по территории Ирана

10:59 18.01.2024

Пакистан нанес ракетный удар по приграничному району Ирана, погибли семь человек, передает агентство Fars со ссылкой на заместителя губернатора провинции Систан и Белуджистан по вопросам безопасности Алирезу Мархамати.

"Сегодня около 04:30 утра (04:00 по мск) был слышен звук нескольких взрывов. <...> Одна из наших приграничных деревень подверглась ракетному удару Пакистана. <...> В этом происшествии погибли три женщины и четыре ребенка, не являвшихся гражданами Ирана", — приводит слова Мархамати РИА Новости.

По его словам, еще один взрыв произошел недалеко от города Сераван провинции Систан и Белуджистан, пострадавших нет.

Ранее Франс Пресс со ссылкой на пакистанского чиновника из сферы разведки сообщило, что военные нанесли удары по территории Ирана против "антипакистанских группировок".

Премьер Пакистана прервал поездку на форум в Давосе и срочно возвращается в Исламабад на фоне обострения с Ираном, сообщает телеграм-канал BRIEF.