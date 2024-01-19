СМИ: Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против России
Чиновники Евросоюза (ЕС) начали обсуждение 13-го пакета санкций против России, которые они намерены принять к 24 февраля. Они могут включать дальнейшие усиление финансовых и торговых ограничений, а также меры борьбы с обходом уже введенных санкций через третьи страны, пишут "Ведомости" со ссылкой на Bloomberg.
По словам источников агентства, знакомых с ситуацией, состав нового пакета обсуждался 17 января на встрече послов ЕС, посвященной долгосрочной поддержке Украины. Ряд европейских чиновников хотят создать новый механизм финансирования военной помощи Киева. Одним из вариантов по-прежнему является поддержка Европейского фонда мира (EPF). Как отмечает агентство, санкционные меры должны позволить странам блока усилить давление на Москву и помочь тем самым Киеву. Но ряд экспертов полагает, что утвердить 13-й пакет с 24 февраля не удастся из-за позиции некоторых стран – участниц ЕС.
Сейчас из средств фонда члены ЕС получают компенсацию за оружие, которое они отправляют Украине. Размер фонда несколько раз расширялся, но решения о выделении и расходовании средств требуют единогласной поддержки со стороны государств – участниц блока. Это позволило премьер-министру Венгрии Виктору Орбану наложить вето на увеличение помощи для Киева.
Собеседники Bloomberg отмечают, что мнения послов на встрече разделились. Ряд стран, включая Германию, посчитали нынешнее положение EPF малоэффективным, поскольку все больше поставок оружия будет осуществляться за счет вновь закупаемого оружия, а не из существующих запасов. Другие же посчитали возможным продолжать работу EPF в привычном формате.
Отмечается, что новые пакеты военной поддержки Украины будут обсуждаться министрами обороны ЕС в конце января, чтобы успеть сформировать предложения для саммита лидеров Евросоюза, который состоится 1 февраля.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да все нормально там в европах.И даже цена на газ уже давно на минимумах.Но в зомбмческом ящике тебе ведь этого не скажут,а самому поискать лень.
Видимо потому что тем кому было положено её защищать, по долгу службы, предали её.
В России также к угольку лицом поворачиваются. Прокормить газпромовский штат с их запросами становится всё тяжелее для рядовых граждан.
В своё время Отто фон Бисмарк сказал: «Политика Англии всегда заключалась в том, чтобы найти такого дурака в Европе, который своими боками защищал бы английские интересы"...
В наше время Англия в качестве такого персонажа нашла Зеленского, но его ресурс на исходе. Следовательно далее выстраиваются по списку всякие Шольцы, Писториусы и прочие не отягощённые избытком интеллекта кандидаты.
Западная Европа никогда и ничему не учится на собственных прежних ошибках.
Наступать на одни и те же грабли по 5-7 раз подряд - это их выбор и кредо!
А ещё - индикатор коэффициента интеллекта.
Европейский фонд мира. Ха ! Назвали бы его своим именем. То есть, Европейский фонд войны. Это ближе к истине. А что до санкций, то как там дела с предыдущими 12 пакетами ? Если они оказались не действенными, то почему новый пакет будет эффективнее ?