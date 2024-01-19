Эстония, Латвия и Литва создадут линию обороны на границе с Россией

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Эстония, Латвия и Литва достигли договоренности о создании на границе с Россией "линии обороны". Об этом сообщило оборонное ведомство Эстонии.

"Страны Балтии договорились о создании балтийской линии обороны вдоль восточной границы. Крайне важно использовать время с умом, чтобы повысить готовность к обороне", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Минобороны Эстонии уточнило, что соглашение о создании этой линии было подписано в пятницу в Риге главами оборонных ведомств трех республик. Целью создания "оборонительной зоны, состоящей из различных оборонительных сооружений", станет "сдерживание и при необходимости защита от военной угрозы".

В свою очередь эстонская газета Postimees сообщила о том, что власти Эстонии построят приблизительно 600 бункеров на восточной границе для обороны от якобы возможной угрозы со стороны РФ. Они нужны для того, чтобы в случае необходимости защитить территорию Эстонии, отмечает издание, ссылаясь на советника вице-канцлера Минобороны Кайдо Тийтуса. "Россия есть и будет самой большой угрозой безопасности Эстонии", - утверждал он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.01.2024, 22:46
    Гость: Сергей

    Подправлю немножко. "Народы" вообще-то не равно "страны".
    Свободолюбивых народов много, почти вся Азия, Африка, половина Европы (м.б. меньшая). Про Латинскую Америку не скажу, точно не знаю, думаю что не вся, но значительная часть.
    Вы может быть будете удивлены, но северная Америка тоже любит свободу. И сражается за неё с дьявольскими силами в целом успешнее, чем мы, правда битва ещё не кончилась. В нашей стране дьявольские силы находятся наверху, правят свой сатанинский бал и отступать не собираются. А народ молчит и молча сопротивляется, не поддаётся сатанинским искушениям вроде идеологии нацизма.
    Сейчас это главное, чтоб народ не испугался, не поддался обману, не продал душу, не подчинился.
    А прибалты - народец мелкий и поганый, мать родную продадут за чечевичную похлёбку.

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