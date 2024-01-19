Эстония, Латвия и Литва создадут линию обороны на границе с Россией

18:39 19.01.2024

Эстония, Латвия и Литва достигли договоренности о создании на границе с Россией "линии обороны". Об этом сообщило оборонное ведомство Эстонии.

"Страны Балтии договорились о создании балтийской линии обороны вдоль восточной границы. Крайне важно использовать время с умом, чтобы повысить готовность к обороне", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Минобороны Эстонии уточнило, что соглашение о создании этой линии было подписано в пятницу в Риге главами оборонных ведомств трех республик. Целью создания "оборонительной зоны, состоящей из различных оборонительных сооружений", станет "сдерживание и при необходимости защита от военной угрозы".

В свою очередь эстонская газета Postimees сообщила о том, что власти Эстонии построят приблизительно 600 бункеров на восточной границе для обороны от якобы возможной угрозы со стороны РФ. Они нужны для того, чтобы в случае необходимости защитить территорию Эстонии, отмечает издание, ссылаясь на советника вице-канцлера Минобороны Кайдо Тийтуса. "Россия есть и будет самой большой угрозой безопасности Эстонии", - утверждал он.