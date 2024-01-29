Французские фермеры начали готовиться к блокаде Парижа

13:32 29.01.2024

Недовольные политикой французского правительства фермеры готовятся заблокировать Париж, пишет газета Figaro.

"Французская столица будет заблокирована с 14:00 (16:00 мск) понедельника, после того как несколько профсоюзов призвали к "осаде" города", — цитирует публикацию РИА Новости.

Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs планируют перекрыть семь автомагистралей, ведущих в город. Акция продлится по меньшей мере пять дней. Как заявил замгенсека Jeunes Agriculteurs Кантен Ле Гийу, на местах блокады вокруг Парижа могут разместить от 1500 до 2500 тракторов.

Обе организации намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы не допустить поставок в столицу любых товаров. В том числе они планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов — Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Рюнжи к югу от города. Активисты сочли меры, предложенные премьер-министром Габриэлем Атталем, недостаточными и не соответствующими масштабу протестов аграриев.

В ответ на это МВД, которое ранее заявляло о том, что не будет разгонять фермеров, блокирующих шоссе и заваливающих отходами префектуры, поскольку они законно выражают свои требования, выстроило целую линию обороны. Более 15 тысяч полицейских привлекли к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс. Французская жандармерия пригнала бронированные автомобили к рынку, который намерены блокировать протестующие фермеры.

Премьер, находящийся на своем посту всего две с половиной недели, в пятницу вечером выступил с заявлениями, призванными успокоить фермеров и прекратить протесты. Атталь пообещал, что власти откажутся от увеличения налога на дизельное топливо для сельхозтехники, что было одной из причин протестов аграриев.

Премьер сообщил и об упразднении ряда бюрократических процедур, а также об усилении контроля за соблюдением закона Egalim, согласно которому дистрибьюторы продукции обязаны обеспечивать справедливое вознаграждение для фермеров.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.