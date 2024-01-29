Французские фермеры начали готовиться к блокаде Парижа
Недовольные политикой французского правительства фермеры готовятся заблокировать Париж, пишет газета Figaro.
"Французская столица будет заблокирована с 14:00 (16:00 мск) понедельника, после того как несколько профсоюзов призвали к "осаде" города", — цитирует публикацию РИА Новости.
Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs планируют перекрыть семь автомагистралей, ведущих в город. Акция продлится по меньшей мере пять дней. Как заявил замгенсека Jeunes Agriculteurs Кантен Ле Гийу, на местах блокады вокруг Парижа могут разместить от 1500 до 2500 тракторов.
Обе организации намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы не допустить поставок в столицу любых товаров. В том числе они планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов — Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Рюнжи к югу от города. Активисты сочли меры, предложенные премьер-министром Габриэлем Атталем, недостаточными и не соответствующими масштабу протестов аграриев.
В ответ на это МВД, которое ранее заявляло о том, что не будет разгонять фермеров, блокирующих шоссе и заваливающих отходами префектуры, поскольку они законно выражают свои требования, выстроило целую линию обороны. Более 15 тысяч полицейских привлекли к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс. Французская жандармерия пригнала бронированные автомобили к рынку, который намерены блокировать протестующие фермеры.
Премьер, находящийся на своем посту всего две с половиной недели, в пятницу вечером выступил с заявлениями, призванными успокоить фермеров и прекратить протесты. Атталь пообещал, что власти откажутся от увеличения налога на дизельное топливо для сельхозтехники, что было одной из причин протестов аграриев.
Премьер сообщил и об упразднении ряда бюрократических процедур, а также об усилении контроля за соблюдением закона Egalim, согласно которому дистрибьюторы продукции обязаны обеспечивать справедливое вознаграждение для фермеров.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Писал Тебе о доме престарелых, в котором умерла тётя жены.
Напиши «Saint Vallier, Rue Font Pierre”. Перейди на Street View.
Это короткая улица и там, где она заканчивается этот дом. На нём надпись “Residence Font Pierrou”.
Огромное здание - сравни с вашими домами для престарелых.
Вокруг парк а в нём заборчики из кустарника - листья которого Ты знаешь как лавровый лист.
…
Недалеко находится городок Loriol - там тоже дом престарелых, в котором тётка работала а мы её там навещали. Могу и этот показать - таких у вас нет.
Иван !
Пишешь про «подачку правительства» - Тебе трудно признать, что организованные люди могут добиться многого в то время когда вы даже с диванов не слезаете.
….
А вот например вещи, над которыми вы тут на диванах льёте крокодиловы слёзы а власть на вас плюёт.
А притом речь не идёт о чём-то что бы выглядело как подачки :
….
- массивные забастовки против вывода миллиардов долларов в США - эти миллиарды уже совсем не подачки а могли бы обустроить половину вашей страны
- массивные протесты против тупой продажи сырья вместо глубокой переработки
- протесты против засилья семейных монополии у вас
- протесты против наплевательского отношения властей к сетям - отопления, электросетей, подачи воды - враз бы чиновнички перепугались
- забастовки против огибания и изнасилования закона о госзакупках - тут у вас как вода в песок уходят триллионы рублей из которых многие средства бы шли людям - в медицину, инфраструктуру
….
То, что называешь подачками во Франции обеспечивает самую лучшую систему здравоохранения в Европе а может и в мире. Это МРОТ - 1600 евро. Это бесплатное образование. Тётка моей жены - монахиня - работала во Франции в частных домах престарелых, уровень в которых был не ниже среднего качества отеля и полностью оплачивался государством. Сама потом умерла в доме для монашенок на пенсии. В этом огромном особняке жило 18 старушенций а притом там бы мог разместиться большой отель с как минимум 40 номерами и большим парком вокруг.
Могу дать координаты. Город Saint Vallier.
Во Франции 1,4 миллиона членов профсоюзов - 10% трудящихся. У вас только диванный бойцы за всё хорошее - твоего типа.
Причём как там так и у нас - любая забастовка одного профсоюза или группы союзов как правило поддерживается подавляющим большинством населения, несмотря на неудобства.
Вы только будете ныть.
Я вас на вашу власть не науськиваю - если считаете, что хорошая - радуйтесь.
Вам на свете легче - у вас есть вождь, которому аналогов нет.
Что украинцы творят с Европой! Мощная нация!