Лавров: Запад просит некоторые страны тайно передать ВСУ российское оружие

12:26 30.01.2024

Москва знает о случаях, когда Запад просит некоторые страны тайком отправить на Украину российское оружие, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на посольском круглом столе.

"Мы вступаем в контакты с соответствующими странами, которые Запад уговаривает быстренько передать Украине (оружие. — Прим. ред.), ничего не сообщая нам как поставщикам той или иной партии оружия. Мы будем продолжать добиваться того, чтобы эти обязательства, как и любые другие международные обязательства, соблюдались", — приводит его слова РИА Новости.

Глава МИД уточнил, что за последние полтора года Москва зафиксировала "несколько случаев подобного рода".

Лавров напомнил, что когда оружие поставляется законно и траспарентно, составляется пакет документов, среди которых есть сертификат конечного пользователя.

"В соответствии с этим сертификатом, получатель оружия не имеет право его перепродавать, перенаправлять куда бы то ни было без согласия страны-поставщика", — подчеркнул министр.