Лавров: Запад просит некоторые страны тайно передать ВСУ российское оружие
Москва знает о случаях, когда Запад просит некоторые страны тайком отправить на Украину российское оружие, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на посольском круглом столе.
"Мы вступаем в контакты с соответствующими странами, которые Запад уговаривает быстренько передать Украине (оружие. — Прим. ред.), ничего не сообщая нам как поставщикам той или иной партии оружия. Мы будем продолжать добиваться того, чтобы эти обязательства, как и любые другие международные обязательства, соблюдались", — приводит его слова РИА Новости.
Глава МИД уточнил, что за последние полтора года Москва зафиксировала "несколько случаев подобного рода".
Лавров напомнил, что когда оружие поставляется законно и траспарентно, составляется пакет документов, среди которых есть сертификат конечного пользователя.
"В соответствии с этим сертификатом, получатель оружия не имеет право его перепродавать, перенаправлять куда бы то ни было без согласия страны-поставщика", — подчеркнул министр.
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поэтому РФ не уничтожает ВПП аэродромов, мосту и др. коммуникации.
Иначе это не передать.
"Москва знает о случаях, когда Запад просит некоторые страны тайком отправить на Украину российское оружие, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров"
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Я это слышу с момента начала "СВО" и это даже случалось и не раз, но вот чтобы "тайно", это я услышал впервые.
Налейте лучше по 50 !
Сыр-бор разгорелся-то из-за чего?
Продав "не тому" и досаду глотая,
Пусть локти себе сам торгаш и кусает!
Надо было жто сделать явно и раскатать бандеру сразу. А сейчас приходится все жто делать с гораздо более сильным и подготовленным бандерой. Как говоритсч, за Крым - молодца, а за потом - тьфу. Драться - так без оглядки.