Лавров: Запад просит некоторые страны тайно передать ВСУ российское оружие

Telegram/МИД РФ

Москва знает о случаях, когда Запад просит некоторые страны тайком отправить на Украину российское оружие, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на посольском круглом столе.

"Мы вступаем в контакты с соответствующими странами, которые Запад уговаривает быстренько передать Украине (оружие. — Прим. ред.), ничего не сообщая нам как поставщикам той или иной партии оружия. Мы будем продолжать добиваться того, чтобы эти обязательства, как и любые другие международные обязательства, соблюдались", — приводит его слова РИА Новости.

Глава МИД уточнил, что за последние полтора года Москва зафиксировала "несколько случаев подобного рода".

Лавров напомнил, что когда оружие поставляется законно и траспарентно, составляется пакет документов, среди которых есть сертификат конечного пользователя.

"В соответствии с этим сертификатом, получатель оружия не имеет право его перепродавать, перенаправлять куда бы то ни было без согласия страны-поставщика", — подчеркнул министр.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.01.2024, 17:39
    Гость: good

    поэтому РФ не уничтожает ВПП аэродромов, мосту и др. коммуникации.
    Иначе это не передать.

  2. 30.01.2024, 16:09
    Гость: blog2038,.

    "Москва знает о случаях, когда Запад просит некоторые страны тайком отправить на Украину российское оружие, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров"
    ---
    Я это слышу с момента начала "СВО" и это даже случалось и не раз, но вот чтобы "тайно", это я услышал впервые.

  4. 30.01.2024, 15:41
    Гость: Кем куплен товар, тот - ХОЗЯИН его!

    Сыр-бор разгорелся-то из-за чего?
    Продав "не тому" и досаду глотая,
    Пусть локти себе сам торгаш и кусает!

  5. 30.01.2024, 14:51
    Гость: Вот-вот

    Надо было жто сделать явно и раскатать бандеру сразу. А сейчас приходится все жто делать с гораздо более сильным и подготовленным бандерой. Как говоритсч, за Крым - молодца, а за потом - тьфу. Драться - так без оглядки.

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