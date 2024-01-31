Дональда Трампа вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира

10:10 31.01.2024

Экс-президент США Дональд Трамп вновь выдвинут на соискание Нобелевской премии мира, пишет РИА Новости.

Имя Трампа выдвинула член палаты представителей от Республиканской партии Клодия Тенни (штат Нью-Йорк) за содействие подписанию так называемых "Авраамовых соглашений", которые стали основой для нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран.

По мнению Тенни, усилия Трампа в нормализации отношений между арабскими странами и Израилем "беспрецедентны", однако до сих пор "не получили должного признания".

Отмечается, что Трамп уже несколько раз номинировался на Нобелевскую премию мира за участие в подписании "Авраамовых соглашений".

В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамовы мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко.

Палестинские власти раскритиковали шаги арабских стран по нормализации отношений с Израилем в ущерб отстаиванию прав жителей автономии. До 2020 года Израиль поддерживал дипломатические отношения лишь с двумя арабскими странами региона — Иорданией и Египтом.