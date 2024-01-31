Дональда Трампа вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира
Экс-президент США Дональд Трамп вновь выдвинут на соискание Нобелевской премии мира, пишет РИА Новости.
Имя Трампа выдвинула член палаты представителей от Республиканской партии Клодия Тенни (штат Нью-Йорк) за содействие подписанию так называемых "Авраамовых соглашений", которые стали основой для нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран.
По мнению Тенни, усилия Трампа в нормализации отношений между арабскими странами и Израилем "беспрецедентны", однако до сих пор "не получили должного признания".
Отмечается, что Трамп уже несколько раз номинировался на Нобелевскую премию мира за участие в подписании "Авраамовых соглашений".
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамовы мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко.
Палестинские власти раскритиковали шаги арабских стран по нормализации отношений с Израилем в ущерб отстаиванию прав жителей автономии. До 2020 года Израиль поддерживал дипломатические отношения лишь с двумя арабскими странами региона — Иорданией и Египтом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Может быть это он и есть после пластической операции?
Дык с покон в тридевятом одни "миротворцы "обитают. Как сказал умный гурузин , кто деушка ужинает,тот танцует.
Президентство Дональда Трампа отличалось дружественным отношением к Израилю; газета The Times of Israel опубликовала список из 100 случаев, когда Дональд Трамп поддержал Израиль.
А Израиль - еврейско-фашистское государство, четвертый рейх...
Эта красномордая обезьяна, будучи президентом, по просьбе своего зятя израильского происхождения приказала ударить по Сирии, обвинив её в использовании химического оружия. Кстати, от его переизбрания лучше не станет, только хуже. Блинкен, Нуланд, Иеллен, Прицкер, Резник и прочие израильтяне - снаружи, а зять - рядом на диване, за дочку, перешедшую, кстати, в иудаизм, бешеный Трамп всех арабов и иранцев порвёт...
Вот если бы Трамп распорядился полностью прекратить помощь Израилю и всякое сотрудничество с ним и отдал приказ вбомбить его в каменный век- Нобелевская премия была бы им заслужена на 100%.