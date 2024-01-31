Зеленский отменил решение об увольнении Залужного из-за давления партнеров

08:35 31.01.2024

Отставка главкома ВСУ Валерия Залужного сорвалась из-за "утечки информации", пишет New York Times.

По данным издания, еще одной проблемой для киевских властей стало то, что в столь экстренном порядке они не смогли найти замену Залужному. Как сообщили инсайдеры, пост был предложен руководителю ГУР минобороны Украины Кириллу Буданову, а затем командующему сухопутными войсками ВСУ генерал-полковнику Александру Сырскому. Оба они от поста отказались.

"Оба, как говорят, отклонили это предложение, что заставило Зеленского пойти на попятную", - пишет СМИ.

Как рассказывает британская Times, во время встречи Зеленского и Залужного 29 января, последний заявил, что оценки военной ситуации Зеленского скорее позитивны, нежели реалистичны. После этих слов ему предлжили покинуть пост, на что Залужный ответил отказом. Тогда Зеленский заявил, что сам подпишет указ об отставке.

Как утверждается, после этого Залужный вернулся в свой рабочий кабинет и сообщил о произошедшем своим подчиненным. Эта информация быстро стала достоянием гласности и международные партнеры Украины, включая США и Великобританию, "выразили обеспокоенность". В итоге Зеленский был вынужден отменить свое решение из-за давления со стороны высшего военного командования и международных партнеров.

Напомним, 29 января несколько депутатов Рады заявили об отставке Залужного, однако позде Минобороны и пресс-секретарь Зеленского опровергли эту информацию. Позже в украинских СМИ появилась информация о встрече, которую провели Зеленский и Залужный ранее в тот же день, где президент Украины предложил главкому ВСУ покинуть пост.