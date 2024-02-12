В результате ударов Израиля по Рафаху погибло не менее 100 человек
Не менее 100 человек погибли и более 230 получили ранения в результате израильских авиаударов по город Рафах. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ, Израиль нанес более 50 авиаударов.
Отмечается, что удары были нанесены по 14 домам и трем мечетям в разных частях Рафаха, отмечается, что в двух мечетях укрывалось большое число перемещенных жителей Газы.
В свою очередь Израиль заявил, что нанес несколько ударов по району Аш-Шабура, расположенном в центре Рафаха.
"Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по объектам террористов в районе Аш-Шабура на юге сектора Газа. Удары завершились", - говорится в сообщении израильских военных.
ЦАХАЛ также сообщил, что в ходе совместной операции военных, израильского управления по безопасности (ISA) и полиции Израиля в Рафахе ночью были освобождены два заложника - Фернандо Симон Марман (60 лет) и Луис Хар (70 лет), похищенные ХАМАС 7 октября из кибуца Нир-Ицхак.
"Они оба находятся в хорошем состоянии и были переведены на медицинское обследование", - говорится в сообщении.
7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Очень печально, но израильтяне подписали себе смертный приговор,.
Согласен.
Хороший вопрос. Ну, и где этот хваленый "мусульманский мир" ?
что в переводе на русский "сахар-гексоген" в действии.
Ты -то сам из какого подвида,товарищ?Ашкеназ?Али Сефард?Али крымчак?Али литвак?...
Походу у вас вырисовывается этакий Внутриродовой национализм.Ась?
И кто сегодня Чапаев?