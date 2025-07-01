США частично сняли санкции против Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий частичное ослабление американских санкций в отношении Сирии, сообщила администрация Белого дома. Документ, опубликованный в понедельник, предполагает отмену ряда ограничительных мер, при этом санкции, касающиеся бывшего сирийского президента Башара Асада, его ближайшего окружения, останутся в силе.

Согласно указу, также предусмотрено смягчение экспортных ограничений в отношении Дамаска. Кроме того, власти США намерены обсудить возможность пересмотра санкционной политики в отношении Сирии на уровне Организации Объединённых Наций.

По данным СМИ, окончательное решение об отмене некоторых санкций должен будет утвердить Конгресс США.

Санкции против Сирии действуют с 1979 года — с момента включения страны в список государств, поддерживающих терроризм. В новом документе президент поручает госсекретарю Марко Рубио провести анализ и оценить, актуален ли этот статус сегодня.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что глава государства подпишет указ, направленный на содействие восстановлению и стабилизации Сирии. 

Намерение пойти на смягчение санкционного режима Трамп выразил ещё в мае, отметив стремление США к нормализации отношений с Сирией. Вскоре после этого госсекретарь Марко Рубио объявил о временной приостановке действия обширного пакета санкций сроком на 180 дней.

Параллельно Евросоюз также сообщил о снятии экономических ограничений в отношении Сирии с целью содействия восстановлению страны.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.07.2025, 10:37
    Гость: .Штурман

    ... сразу забыли о назначение миллионов долларов за голову нынешнего бугра Сирии раз он стал гнать Россию из ее баз и подставил свои зад дяде Сэму.
    Снятие санкций это пряник пожирателям печени за то что они легли под Запад, стали поддерживать турков и евреев против Ирана, а главное делают все что им приказывают спонсоры терроризма. Понятно что этот пряник будет немедленно отобран если Дамаск пойдет навстречу России и заключит новый договор с Россией по сохранению обоих ее баз на своей территории. Политика грязное дело, но не такой же позорной степени.

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