США частично сняли санкции против Сирии

08:20 1.07.2025

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий частичное ослабление американских санкций в отношении Сирии, сообщила администрация Белого дома. Документ, опубликованный в понедельник, предполагает отмену ряда ограничительных мер, при этом санкции, касающиеся бывшего сирийского президента Башара Асада, его ближайшего окружения, останутся в силе.

Согласно указу, также предусмотрено смягчение экспортных ограничений в отношении Дамаска. Кроме того, власти США намерены обсудить возможность пересмотра санкционной политики в отношении Сирии на уровне Организации Объединённых Наций.

По данным СМИ, окончательное решение об отмене некоторых санкций должен будет утвердить Конгресс США.

Санкции против Сирии действуют с 1979 года — с момента включения страны в список государств, поддерживающих терроризм. В новом документе президент поручает госсекретарю Марко Рубио провести анализ и оценить, актуален ли этот статус сегодня.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что глава государства подпишет указ, направленный на содействие восстановлению и стабилизации Сирии.

Намерение пойти на смягчение санкционного режима Трамп выразил ещё в мае, отметив стремление США к нормализации отношений с Сирией. Вскоре после этого госсекретарь Марко Рубио объявил о временной приостановке действия обширного пакета санкций сроком на 180 дней.

Параллельно Евросоюз также сообщил о снятии экономических ограничений в отношении Сирии с целью содействия восстановлению страны.