Nvidia и AMD будут отдавать США 15% выручки с продаж чипов в Китае

09:05 11.08.2025

Американские технологические корпорации Nvidia и AMD согласились перечислять 15% выручки от продаж своих чипов в Китае в пользу правительства США в обмен на получение лицензий на экспорт полупроводников. Об этом 10 августа сообщила газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, соглашение заключено с администрацией президента Дональда Трампа и охватывает, в частности, модели H20 от Nvidia и MI308 от AMD. Пока власти США не определили, на какие цели будут направлены полученные средства.

Накануне, 9 августа, Бюро промышленности и безопасности Минторга США выдало Nvidia лицензию на поставку в Китай чипов H20. Решение, как отмечает FT, было принято вскоре после визита в Белый дом главы компании Дженсена Хуанга.