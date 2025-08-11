Nvidia и AMD будут отдавать США 15% выручки с продаж чипов в Китае

Американские технологические корпорации Nvidia и AMD согласились перечислять 15% выручки от продаж своих чипов в Китае в пользу правительства США в обмен на получение лицензий на экспорт полупроводников. Об этом 10 августа сообщила газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, соглашение заключено с администрацией президента Дональда Трампа и охватывает, в частности, модели H20 от Nvidia и MI308 от AMD. Пока власти США не определили, на какие цели будут направлены полученные средства.

Накануне, 9 августа, Бюро промышленности и безопасности Минторга США выдало Nvidia лицензию на поставку в Китай чипов H20. Решение, как отмечает FT, было принято вскоре после визита в Белый дом главы компании Дженсена Хуанга.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.08.2025, 13:51
    Гость: Лом

    Это не штаты, это вся Государственная "экономика" такая -аморальное паразитирование.
    Возьмите к пример ЕС.
    Кроме тарифов на импорт, еще прикручивается тн "НДС" к товарам к производству которых бюрократия ЕС не имеет никакого отношения, просто паразитирует на других и своем населении, что-бы были бабки финансировать еврейских нацистов в киеве..
    Это глубоко аморальная Система на основе такой же аморальной, левой идеологии.

Все комментарии (4)
Выбор читателей
© KM.RU
Около 50 тысяч бойцов ВСУ скопились у границы с Россией
Три причины отказа Москвы от моратория по РСМД
Самолет Airbus A380 © KM.RU, Кирилл Зыков
Россия вынуждена искать самолеты с экипажами в Африке
Трамп допустил готовность России к обмену территориями и переговорам
Избранное
negative zero «Рептилия» (интернет-сингл)
Ударом на удар. Юбилей. Послесловие
QUEENtet Сергея Мазаева показал самые надежные скрепы
Metalliada «Симфонические Шедевры»
«Ни Родины, ни флага, ни героев»: Гагарина свергли с пьедестала
Аборт мозга «Костыль»
Егор Летов 60 лет, Юбилейный концерт с симфоническим оркестром, 10 сентября, 1930 Moscow
Анимация «За кадром»
«Угрюм-лужа»? Создается впечатление, что кинематограф, если не почил в бозе, то стремительно к тому приближается
Топ-5 методик закаливания для крепкого иммунитета
«Трамп разбушевался, или Почему современная американская политика всё больше напоминает гангстерский боевик периода Дикого запада»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации