Nvidia и AMD будут отдавать США 15% выручки с продаж чипов в Китае
Американские технологические корпорации Nvidia и AMD согласились перечислять 15% выручки от продаж своих чипов в Китае в пользу правительства США в обмен на получение лицензий на экспорт полупроводников. Об этом 10 августа сообщила газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, соглашение заключено с администрацией президента Дональда Трампа и охватывает, в частности, модели H20 от Nvidia и MI308 от AMD. Пока власти США не определили, на какие цели будут направлены полученные средства.
Накануне, 9 августа, Бюро промышленности и безопасности Минторга США выдало Nvidia лицензию на поставку в Китай чипов H20. Решение, как отмечает FT, было принято вскоре после визита в Белый дом главы компании Дженсена Хуанга.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это не штаты, это вся Государственная "экономика" такая -аморальное паразитирование.
Возьмите к пример ЕС.
Кроме тарифов на импорт, еще прикручивается тн "НДС" к товарам к производству которых бюрократия ЕС не имеет никакого отношения, просто паразитирует на других и своем населении, что-бы были бабки финансировать еврейских нацистов в киеве..
Это глубоко аморальная Система на основе такой же аморальной, левой идеологии.
Штаты - типичный бандит и мародёр. Идиоты те, кто под них прогибается...
похож на мишустина, только тот всех штрафует, а этот обкладывает пошлинами.